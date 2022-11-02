В Луганской области продолжаются тяжелые бои: ВСУ уничтожили несколько важных объектов врага
2 ноября 2022 , 13:47Читати новину українською
На сегодняшний день ситуация в Луганской области сложная. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле.
Сейчас в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает 24 канал.
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В Луганской области ВСУ уничтожили важные объекты
За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:
- 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 3 склада боеприпасов,
- 6 других важных военных объектов врага.
Тяжелые бои в Луганской области
Из разных видов вооружения оккупанты обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Грековку, Макеевку, Надежду и Невское.
В сутки враг 7 раз штурмовал позиции наших военных вдоль линии столкновения. Противник совершил 20 артиллерийских и минометных обстрелов, а также 2 авиаудара.
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль участки трассы "Сватово – Кременная" на Луганщине. Также предполагают, что севернее Сватового защитники Украины прорвали фронт.
- Также Гайдай рассказал, что украинские защитники продвигаются не так быстро, как этого хотели бы. Помешало быстрому продвижению стало то, что Россия успела подтянуть резервы. Кроме того, препятствует и неблагоприятная погода.
- Кстати, с начала октября ВСУ деоккупировали уже 9 населенных пунктов Луганской области. Но, к сожалению, русская армия беспощадно обстреливает деоккупированные территории. Так, Невское буквально накрывают "Градами".
- ВСУ деоккупировали село Макеевку на Луганщине. Таким образом, украинские военные активно увольняют Сватовщину.
- Кроме того, Гайдай рассказал, что в Луганской области планируют развозить гуманитарные наборы и наборы первой необходимости для ремонтов. Также уже подготовили медикаменты и буржуйки.
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