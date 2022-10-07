ВСУ вошли в Макеевку в Луганской области: показываем на карте

7 октября 2022 , 13:54
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198 Батальон Территориальной Обороны

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши земли от российских захватчиков. Так, они деоккупировали село Макеевку в Луганской области.

Об этом сообщили в 198-м батальоне территориальной обороны. Таким образом, украинские военные активно освобождают Сватово.

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ВСУ вошли в Макеевку в Луганской области

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши защитники сняли в селе российские тряпки и потоптались по ним ногами.

Село Макеевка – это Украина,
– подчеркнули бойцы.

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Где находится Макеевка на карте

Село Макеевка расположено в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области. Население по переписи 2001 года составляло 819 человек.

Во время российского вторжения в Украину село находилось во временной оккупации захватчиков. Впрочем, 5 октября ВСУ освободили Макеевку от россиян.

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Автор: Софія Ковнір