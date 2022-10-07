ВСУ вошли в Макеевку в Луганской области: показываем на карте
Источник:198 Батальон Территориальной Обороны
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши земли от российских захватчиков. Так, они деоккупировали село Макеевку в Луганской области.
Об этом сообщили в 198-м батальоне территориальной обороны. Таким образом, украинские военные активно освобождают Сватово.
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ВСУ вошли в Макеевку в Луганской области
На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши защитники сняли в селе российские тряпки и потоптались по ним ногами.
Село Макеевка – это Украина,
– подчеркнули бойцы.
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Где находится Макеевка на карте
Село Макеевка расположено в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области. Население по переписи 2001 года составляло 819 человек.
Во время российского вторжения в Украину село находилось во временной оккупации захватчиков. Впрочем, 5 октября ВСУ освободили Макеевку от россиян.
Украинские военные освобождают Луганскую область
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Людей призывали уехать подальше от фронта или находиться близко к укрытию.
- Глава региона Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ удалось освободить Грековку.
- Сейчас главные бои проходят в направлении Кременной. Также ВСУ имеют успехи на Сватовском направлении.
- Военный эксперт Роман Свитан заявил, что вскоре ВСУ могут выйти на Луганск. По его словам, это будет зависеть от силы средств.
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