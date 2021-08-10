На Луганщине в результате лобового столкновения авто погибла женщина: среди пострадавших ребенок
Источник:ГСЧС
В Луганской области произошло жуткое ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Skoda. В результате лобового столкновения на месте погибла пассажирка "пятерки".
Кроме этого, пострадали еще три человека – два водителя и 9-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:47 утра 10 августа во Сватовском районе.
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ДТП в Луганской области
Спасатели, прибывшие на место, установили, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Skoda. В результате происшествия пассажирка автомобиля ВАЗ-2105 погибла на месте происшествия,
– сообщили в ГСЧС.
Отмечается также, что из "пятерки" деблокировали еще двух человек: мужчину 1991 года рождения и ребенка 2012 года рождения.
- Их передали работникам экстренной медицинской помощи, а после отправили в медицинское учреждение.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что водитель Skoda от госпитализации отказался.
- Обстоятельства и причины аварии на данный момент выясняют специалисты.
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