На оккупированной части Луганщины сплошная антисанитария, крысы бегают стадами, - Гайдай

Временно оккупированные территории Украины становятся все более непригодными для проживания. Там царит антисанитария и бесчеловечное отношение к местному населению.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что и оккупанты там фактически никому не нужны, ведь пытаются воровать, чтобы выменивать вещи на еду.

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Нечеловеческие условия на ВОТ

Для полного понимания ситуации, по словам Гайдая, нужно Луганскую область делить на условные 3 части.

На территории, которая была оккупирована с 2014 года, царит советчина середины 1980-х годов.

На части Луганской области, что оккупировали после 2022 года, проходили ожесточенные боевые действия. Там полностью разбита инфраструктура, админздания и жилые кварталы. Ситуация очень тяжелая, туда россияне привозят хлам, который называют гуманитарной помощью. Там до сих пор не восстановлены дома, даже те, что критически разрушены, не разбирают, а это достаточно опасно.

Сплошная антисанитария, местные жители показывают на фотографиях крыс, которые бегают по местности стадами. Это стало огромной проблемой, ведь никто не работает со свалками, никто не обустраивает их цивилизованно.

Однако оккупанты находят и жалкие поводы для того, чтобы гордиться. Так в Северодонецке враг демонстрировал, как манну небесную, переданные три авто ВАЗ 1965 года от Удмуртии.

Остальная территория – это сельская местность, где люди привыкли к выживанию.

В Старобельске есть рынок, на котором мародеры могут менять шубы, похищенные в квартирах, где сейчас никто не проживает, на консервы или мясо,

– рассказал Гайдай.

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