Могут сдать соседи: к каким последствиям приводит отсуствие связи на оккупированной Луганщине
На временно оккупированных территориях практически отсутствует связь не только с Украиной, но и внутри незаконных формирований. Так местные жители не могут элементарно вызвать даже экстренные службы на случай чрезвычайной ситуации.
К каким страшным последствиям это приводит 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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Проблемы на оккупированных территориях
Все, чем занимались оккупанты, заходя на территорию Украины – это не восстановлением разрушенной инфраструктуры, а завозом мобильных антенн для российских мобильных операторов. Также завозили грузовики, на которых стояли огромные мониторы, которые транслировали российские телеканалы.
"Пропаганда заехала сразу", – рассказал Гайдай.
Сейчас на оккупированные территории не доходит ни один сигнал из Украины. Вдоль линии фронта и на территориях чуть глубже огромная проблема с любой связью, интернетом.
Все глушится, оккупанты очень боятся, что местные жители будут сдавать их позиции, склады с БК, казармы и расположение определенных подразделений,
– добавил Гайдай.
Были неоднократные примеры, когда люди вынуждены подниматься на крышу дома – пятиэтажки или девятиэтажки, чтобы кому-то позвонить или найти связь, чтобы вызвать пожарную или скорую помощь.
Однако, если кто-то из соседей увидит это, сразу может сдать такого человека, мол, там пытаются с кем-то связаться. Уже неоднократно случались ситуации, когда сгорала большая территория или медики не успевали среагировать из-за отсутствия связи.
Ситуация на оккупированных территориях Востока очень тяжелая
- Сергей Гайдай рассказал, что на оккупированных территориях царит полная антисанитария, крысы бегают стадами. Разрушенные дома никто ни восстанавливает, ни сносит. Также процветает мародерство среди россиян.
- Враг также не гнушается жестокими методами принуждения к голосованию на незаконных выборах Путина. Местных жителей заставляют голосовать, приходят к ним в дома и квартиры, специальные люди останавливают общественный транспорт.
- Невыносимую жизнь оккупанты устроили и друг другу. Так россияне постоянно пишут доносы на местных ставленников Кремля. Появилась информация, что ряд так называемых "управленцев" может быть заменен после зачистки.