Учитывая активизацию обстрелов, непохоже, что у россиян есть проблемы с резервами. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, заметив, что оккупанты активно используют дроны.

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оккупанты активизировались

На Лиманском и Купянском плацдармах наблюдается обострение и активизация неприятеля. Сейчас там есть увеличение сил противника, о чем говорили ранее в Генштабе.

Луганская область – это логистический хаб для оккупационных войск, потому что железной дорогой им удобнее завозить тяжелую технику, личный состав и БК именно в Луганск, а дальше уже перенаправляют это либо на Купянское направление, либо на Серебрянское лесничество, либо в сторону Бахмута,

– отметил Сергей Гайдай.

На этих направлениях увеличилось количество и интенсивность обстрелов российских оккупантов. По мнению Гайдая, это может свидетельствовать о новом этапе эскалации.

"Самое всего сейчас используют авиацию: КАБы и ФАБы. Постоянно увеличивается количество прилетов. Хотя эти бомбы не очень точны, но очень мощные. В разы увеличилось использование FPV-дронов", – подчеркнул экс-глава Луганской ОВА.

Часто россияне применяют и "Ланцеты". В то же время Гайдай сообщил, что общается с украинцами, разработавшими средства борьбы с этими российскими дронами. Если на практике они будут работать так же хорошо, как и в теории, украинским военным удастся лучше прикрыть свои позиции.

Ведь средства радиоэлектронной борьбы неплохо противостоят FPV-дронам, а с "Ланцетами" бороться труднее.

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