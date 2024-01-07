Учитывая активизацию обстрелов, непохоже, что у россиян есть проблемы с резервами. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, заметив, что оккупанты активно используют дроны.
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оккупанты активизировались
На Лиманском и Купянском плацдармах наблюдается обострение и активизация неприятеля. Сейчас там есть увеличение сил противника, о чем говорили ранее в Генштабе.
Луганская область – это логистический хаб для оккупационных войск, потому что железной дорогой им удобнее завозить тяжелую технику, личный состав и БК именно в Луганск, а дальше уже перенаправляют это либо на Купянское направление, либо на Серебрянское лесничество, либо в сторону Бахмута,
– отметил Сергей Гайдай.
На этих направлениях увеличилось количество и интенсивность обстрелов российских оккупантов. По мнению Гайдая, это может свидетельствовать о новом этапе эскалации.
"Самое всего сейчас используют авиацию: КАБы и ФАБы. Постоянно увеличивается количество прилетов. Хотя эти бомбы не очень точны, но очень мощные. В разы увеличилось использование FPV-дронов", – подчеркнул экс-глава Луганской ОВА.
Часто россияне применяют и "Ланцеты". В то же время Гайдай сообщил, что общается с украинцами, разработавшими средства борьбы с этими российскими дронами. Если на практике они будут работать так же хорошо, как и в теории, украинским военным удастся лучше прикрыть свои позиции.
Ведь средства радиоэлектронной борьбы неплохо противостоят FPV-дронам, а с "Ланцетами" бороться труднее.
Актуальные новости с фронта
- По сообщению Генштаба, в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" украинские воины продолжают расширять плацдарм. При этом наши защитники отбивают атаки врага и наносят урон оккупантам. В течение 6 января россияне совершили 18 безрезультатных штурмовых действий.
- оккупанты также не оставляют попыток захватить Авдеевку. За сутки 5 января Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Новобахмутовки и Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Украинские военные сдерживают враждебный напор.
- Заметим, что российская армия за время полномасштабного вторжения сократилась на 364 730 оккупантов. За 6 января Силы обороны уничтожили 860 российских военных.