Зважаючи на активізацію обстрілів, не схоже, що у росіян є проблеми із резервами. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти активно використовують дрони.

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Окупанти активізувалися

На Лиманському та Куп'янському плацдармах спостерігається загострення та активізація ворога. Зараз там є збільшення сил противника, про що раніше говорили у Генштабі.

Луганська область – це логістичний хаб для окупаційних військ, тому що залізницею їм зручніше завозити важку техніку, особовий склад і БК саме в Луганськ, а далі вже перенаправляють це або на Куп'янський напрямок, або на Серебрянське лісництво, або ж у бік Бахмута,

– зазначив Сергій Гайдай.

На цих напрямках збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів російських окупантів. На думку Гайдая, це може свідчити про новий етап ескалації.

"Наймасовіше зараз використовують авіацію: КАБи і ФАБи. Постійно збільшується кількість прильотів. Хоч ці бомби не дуже точні, але дуже потужні. В рази збільшилось використання FPV-дронів", – наголосив ексочільник Луганської ОВА.

Часто росіяни застосовують і "Ланцети". Водночас Гайдай повідомив, що спілкується з українцями, які розробили засоби боротьби з цими російськими дронами. Якщо на практиці вони працюватимуть так само добре, як і в теорії, українським військовим вдасться краще прикрити свої позиції.

Адже засоби радіоелектронної боротьби непогано протистоять FPV-дронам, а з "Ланцетами" боротися важче.

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