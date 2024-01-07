Зважаючи на активізацію обстрілів, не схоже, що у росіян є проблеми із резервами. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти активно використовують дрони.
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Окупанти активізувалися
На Лиманському та Куп'янському плацдармах спостерігається загострення та активізація ворога. Зараз там є збільшення сил противника, про що раніше говорили у Генштабі.
Луганська область – це логістичний хаб для окупаційних військ, тому що залізницею їм зручніше завозити важку техніку, особовий склад і БК саме в Луганськ, а далі вже перенаправляють це або на Куп'янський напрямок, або на Серебрянське лісництво, або ж у бік Бахмута,
– зазначив Сергій Гайдай.
На цих напрямках збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів російських окупантів. На думку Гайдая, це може свідчити про новий етап ескалації.
"Наймасовіше зараз використовують авіацію: КАБи і ФАБи. Постійно збільшується кількість прильотів. Хоч ці бомби не дуже точні, але дуже потужні. В рази збільшилось використання FPV-дронів", – наголосив ексочільник Луганської ОВА.
Часто росіяни застосовують і "Ланцети". Водночас Гайдай повідомив, що спілкується з українцями, які розробили засоби боротьби з цими російськими дронами. Якщо на практиці вони працюватимуть так само добре, як і в теорії, українським військовим вдасться краще прикрити свої позиції.
Адже засоби радіоелектронної боротьби непогано протистоять FPV-дронам, а з "Ланцетами" боротися важче.
Актуальні новини з фронту
- За повідомленням Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські воїни продовжують розширювати плацдарм. При цьому наші захисники відбивають атаки ворога та завдають втрат окупантам. Упродовж 6 січня росіяни здійснили 18 безрезультатних штурмових дій.
- Окупанти також не полишають спроб захопити Авдіївку. За добу 5 січня Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Новобахмутівки та Авдіївки і ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського, що на Донеччині. Українські військові стримують ворожий натиск.
- Зауважимо, що російська армія за час повномасштабного вторгнення скоротилась на 364 730 окупантів. Упродовж 6 січня Сили оборони знищили 860 російських військових.