Об этом 24 Каналу заявил экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что так оккупанты перекидывают все больше "туристов". Отметим, что значительные осадки усложняют ситуацию на фронте.

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"То есть тех подразделений, которые пользуются ракетно-зенитными комплексами, противотанковыми зенитными комплексами. У них есть неплохое оружие – "Корсары" (российские БПЛА – 24 Канал)", – сказал Гайдай.

И, мол, тогда, когда промерзнет земля и можно будет перекидывать тяжелую технику, тогда будет проблема. Ведь её будут встречать "Корсары" – довольно угрожающее вражеское оружие.

У врага появилось большое количество FPV-дронов. По словам экс-головы Луганской ОВА, за наступление на один опорный пункт россияне могут применять от 10 до 15 таких дронов.

Это свидетельствует о том, что у них есть преимущество в этом,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

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