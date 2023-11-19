Про це 24 Каналу заявив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що так окупанти перекидають все більше "туристів". Зазначимо, що значні опади ускладнюють ситуацію на фронті.
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"Тобто, тих підрозділів, які користуються ракетно-зенітними комплексами, протитанковими зенітними комплексами. У них є непогана зброя – "Корсари" (російські БпЛА – 24 Канал)", – сказав Гайдай.
І, мовляв, тоді, коли промерзне земля і можна буде перекидати важку техніку, то тоді буде проблема. Адже її зустрічатимуть "Корсари" – доволі загрозлива ворожа зброя.
У ворога з'явилася велика кількість FPV-дронів. За словами ексголови Луганської ОВА, за наступ на один опорний пункт росіяни можуть застосовувати від 10 до 15 таких дронів.
Це свідчить про те, що у них є перевага в цьому,
– наголосив Сергій Гайдай.
Яка ситуація в Луганській області: дивіться відео
Що відбувається на Луганщині: новини
- Танк росіян протаранив три вантажівки. Сталося це на території окупованої Луганської області. Інцидент потрапив на відео. Унаслідок цього декілька окупантів важко поранені.
- Ворог продовжує примусово видавати російські паспорти на Луганщині. Загарбники, зокрема, погрожують депортацією. Уже були випадки, коли людина не могла отримати інсулін або процедуру гемодіалізу. Усе через те, що вона не мала паспорта Росії.
- Інтенсивність атак росіян в Луганській області знизилася. Водночас окупанти намагаються підготувати оборону, аби стримати ЗСУ. Загарбники ще пів року тому почали будівництво другої лінії оборони. Це роблять в районі Старобільська. Однак ретельно ешелонованої оборони, як на Запоріжжі, в Луганській області немає.