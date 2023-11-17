Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що на початках повномасштабної війни окупанти намагалися стимулювати людей брати російський паспорт. Обіцяли різні соцвиплати, пенсії тощо. Зараз все по-іншому.

Дивіться також Репетиція "жесту доброї волі": про що свідчить фальстарт "перегрупування" Росії на Херсонщині

Тепер сильно шантажують

Як наголосив Гайдай, вже бували випадки, коли людина не могла отримати порцію інсуліну або ж процедуру гемодіалізу, бо у неї не було російського паспорта. Також окупанти погрожували депортувати людей з Луганщини.

Зараз перейшли до крайніх заходів. Кажуть, якщо немає цього папірця, то будуть депортувати людей з Луганської області. Це стосується не чоловіків, адже їх просто забиратимуть на фронт, а – жінок, літніх людей, дітей,

– зауважив Гайдай.

Дивіться розмову з Сергієм Гайдаєм на ютубі 24 Каналу

Насамперед окупанти будуть вивозити тих людей, хто проживає у цікавих для них будинках чи квартирах. Найімовірніше, людей депортують на територію Росії. А самі помешкання загарбники перепродаватимуть.

Скоріш за все будуть вивозити в бік Росії. Уявіть, що там можуть зробити з людиною, якщо у неї немає документів або лише український паспорт. Щоб виїхати за межі Росії до Європи, потрібно десь 300 євро на квитки. Коли людина неспроможна сплатити такі гроші, то важка ситуація буде,

– сказав Гайдай.

Зверніть увагу! 17-річного сироту Богдана Єрмохіна після окупації Маріуполя насильно вивезли до Росії. Хлопець звернувся до Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися до України.

Яка ситуація на Луганщині: коротко