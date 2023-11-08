Головне управління розвідки розповіло, що колаборанта ліквідували о 8:40 8 листопада 2023 року. Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях.

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Що відомо про ліквідацію Філіпоненка

Розвідники розповіли, що колаборант був так званим "депутатом вєрховного совєта" псевдореспубліки в Луганській області від ворожої партії Ліберально-демократична партія Росії.

Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей,

– заявила наша розвідка.

Наші військові розповіли, що внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше був так званим "міністром внутрішніх справ" терористичного утворення псевдореспубліки у Луганській області та жив у Луганську на вулиці Парашутній, 48.

Розвідники запевнили, що вони знають всі адреси проживання зрадників та місця, де вони служать Росії на тимчасово окупованих територіях. В ГУР вкотре пообіцяли, що всі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату.

Розвідники показали фото машини колаборанта Філіпоненка / Фото ГУР

Що відомо про підрив Філіпоненка: коротко