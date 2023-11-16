Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, агресор має додаткові оборонні позиції на Луганщині, однак вони є слабшими за укріплення на Півдні.

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Ситуація на лінії зіткнення

Ворожа авіація вже давно активно працює на Луганщині, використовуючи керовані та фугасні авіабомби. Ці бомбардування ворога спрямовані на те, щоб здобути хоч якийсь успіх.

"Якщо два місяці тому Росія намагалася атакувати "по всіх фронтах", то зараз на Луганщині масштаб наступів зменшився. Імовірно, це зумовлено тим, що окупанти перекинули свої резерви на Авдіївський напрямок, адже мають там шалені втрати", – пояснив Гайдай.

Що кажуть у Генштабі За повідомленням Олександра Сирського, за перші два тижні листопаду на ділянці ОСУВ "Хортиця", що простягається від Харківщини до Бахмута, загарбники втратили понад 4 тисячі військових та близько 500 одиниць техніки. Найбільш активні бойові дії на підпорядкованих командуванню "Хортиця" ділянках відбуваються поблизу Куп'янська та Бахмута, де росіяни намагаються перехопити ініціативу.

Чи готуються окупанти до оборони Луганщини

Для окупаційних військ Луганщина є важливим логістичним центром, через який у великих кількостях постійно перекидають особовий склад та боєкомплект. Відповідно, в разі потреби загарбники зможуть відносно швидко перекинути свої підрозділи на цей напрям.

"Що ж стосується додаткових укріпрайонів, то Росія ще пів року тому почала будувати другу лінію оборони в районі Старобільська. Настільки ретельної ешелонованої оборони, як на Запорізькому напрямку, на Луганщині немає. Але все одно другу хвилю оборони окупанти готують, підключаючи туди техніку та людей", – зазначив експосадовець.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

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