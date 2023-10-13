Проверяют телефоны даже у детей: к каким провокациям прибегают оккупанты в Луганской области

Оккупанты превратили Луганскую область в мощный логистический хаб. Поэтому довольно часто Силы обороны бьют по местам скопления военной техники и личного состава врага.

Россияне боятся, что удары по объектам направляют местные жители временно оккупированной области. Враг пытается запретить доступ в интернет и проверяет все телефоны, в том числе у детей. Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал, к каким еще провокациям прибегают оккупанты и зачем сносят шахты в Луганской области.

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Оккупанты контролируют местных жителей

Как рассказал Гайдай, россияне пытаются умалчивать о случаях, когда Силы обороны мощно отрабатывают по местам скопления российских военных и техники в Луганской области.

Кроме того, оккупанты контролируют все средства массовой информации, поэтому местные жители не могут прочитать правдивую информацию о "хлопке", который очень часто происходит.

Однако люди все равно снимают результаты "хлопка", посылают видео в местные чаты и впоследствии информация распространяется по всему интернету.

Но официальная позиция – просто молчать,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Россияне проверяют телефоны у детей

Как отметил экс-председатель Луганской ОВА, во временно оккупированных городах есть специальные российские отряды, которые проверяют гаджеты местных жителей.

Даже детей иногда останавливают, и могут проверить, что в телефоне: фото и видеоматериалы, какие сайты человек посещал,

– подчеркнул Гайдай.

По его словам, иногда оккупанты могут отправлять провокационные сообщения родственникам или знакомым задержанного. Таким образом, россияне смотрят на обратную реакцию: если ответ проукраинский – начинают репрессивные действия.

Оккупанты пытаются сделать невозможным доступ к интернету

Россияне используют любые возможности для идентификации людей на временно оккупированных территориях. С одной стороны, оккупанты разрешили доступ в интернет через верификацию. С другой стороны, враг пытается полностью запретить использование интернета.

Они очень боятся, что кто-то внутри оккупированной области корректирует обстрелы Сил обороны по военным объектам,

– сказал экс-председатель Луганской ОВА.

Как отметил Гайдай, гражданские жители оккупированной Луганской области рассказывают, что находятся в умеренной безопасности, если не находятся рядом с военными объектами во время обстрелов. Ведь украинские военные действительно наносят удары по российским ремонтным базам, штабам, казармам и складам БК.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео

Тогда как оккупанты атакуют мирных жителей, смешивая населенные пункты Украины с землей.

Зачем противник уничтожает шахты

Как рассказал Гайдай, в Луганской области россияне продолжают уничтожать шахты, в том числе обогатительную фабрику "Комендантская".

По словам Гайдая, оккупантам безразлично на рабочие места, поэтому уничтожают такие объекты по трем причинам:

россияне забирают комбайны, вывозят их в Россию и там устанавливают;

враг режет и продает оборудование из металла – банальный заработок;

противник мобилизует мужчин и отправляет на передовую, когда закрываются шахты.

На какие направления враг отправляет войско из Луганской области

Гайдай подчеркнул, что Луганщина продолжает оставаться мощным логистическим хабом для врага. Оккупанты накапливают технику и личный состав в области. Впоследствии направляется туда, где критически необходима живая сила или оружие.

Следовательно, из логистического хаба россияне отправляют войско и технику на несколько направлений:

Кременная, Белогоровка Луганской области;

Сватово, Купянск Харьковской области;

Бахмут Донецкой области.

Луганская область: что известно