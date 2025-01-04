В Луганске из-за дефицита бензина не ходит общественный транспорт из-за дефицита бензина

Во временно оккупированном Луганске общественный транспорт не выходит на маршруты из-за дефицита бензина. Все имеющееся топливо направляется на нужды российской армии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую ленту". На жалобы горожан местные власти отвечают публикацией графика работы общественного транспорта.

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Почему в Луганске не курсирует общественный транспорт

В Луганске общественный транспорт не работает из-за дефицита топлива. Все из-за того, что бензин направляют на нужды российской армии.

На жалобы местных жителей администрация отвечает публикацией графика работы общественного транспорта. Правда, транспорт от этого на пустых дорогах не появляется,

– говорится в сообщении.

В качестве доказательства активисты движения предоставили фотографию, на которой видно кольцо Мирного квартала во временно оккупированном Луганске.

Кольцо Мирного квартала в Луганске / Фото "Желтая лента"

"Это большая транспортная развязка и конечная отдельных видов транспорта, здесь должно останавливаться минимум 13 автобусов", – отмечают активисты движения.

Впрочем, на фото можно увидеть полное отсутствие общественного транспорта в Луганске.