В Луганске сообщили об уже втором взрыве за ночь: вероятно, на заправке

19 февраля 2022 , 00:49
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Источник:

телеграм-канал Mash

В сети сообщают об уже втором за вечер взрыве в оккупированном Луганске. На этот раз, вероятно, взорвалась заправка.

Пока что деталей о причинах взрыва и возможных пострадавших в сети не сообщают. Однако пользователи говорят, что горит заправка.

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Взрывы не подтверждены

По данным пользователей сети, ночью в городе во второй раз прогремел взрыв, после которого возник пожар. Подозревают, что горит газовая заправка в оккупированном городе.

Пожар после взрыва на заправке: смотрите видео

 

Заметьте! Пока нет подтверждения информации о том, действительно ли эти взрывы происходили в городе.

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Автор: Іван Магуряк