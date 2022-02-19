В Луганске сообщили об уже втором взрыве за ночь: вероятно, на заправке
19 февраля 2022 , 00:49Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Mash
В сети сообщают об уже втором за вечер взрыве в оккупированном Луганске. На этот раз, вероятно, взорвалась заправка.
Пока что деталей о причинах взрыва и возможных пострадавших в сети не сообщают. Однако пользователи говорят, что горит заправка.
Заметьте В соцсетях сообщили о взрыве в Луганске: горел газопровод
Взрывы не подтверждены
По данным пользователей сети, ночью в городе во второй раз прогремел взрыв, после которого возник пожар. Подозревают, что горит газовая заправка в оккупированном городе.
Пожар после взрыва на заправке: смотрите видео
Заметьте! Пока нет подтверждения информации о том, действительно ли эти взрывы происходили в городе.
Обострение на Донбассе: главное
- Россия заявляет о том, что отводит часть войск от украинских границ. Однако в Пентагоне убеждают, что Кремль наоборот усиливает свои позиции.
- Боевики на Донбассе с утра 17 февраля активно открывают огонь по украинским позициям. Всего за двое суток российские наемники более 110 раз нарушили режим тишины.
- В то же время российские наемники объявили об "эвакуации" мирного населения. Жителей оккупированных территорий хотят вывести в Ростовскую область.
- Президент США Джо Байден выступил со срочным обращением по ситуации в Украине. По его словам, Путин уже принял решение о нападении на Украину.
Джо Байден о российской угрозе: смотрите видео