В Луганске сообщили об уже втором взрыве за ночь: вероятно, на заправке

В сети сообщают об уже втором за вечер взрыве в оккупированном Луганске. На этот раз, вероятно, взорвалась заправка.

Пока что деталей о причинах взрыва и возможных пострадавших в сети не сообщают. Однако пользователи говорят, что горит заправка.

Заметьте В соцсетях сообщили о взрыве в Луганске: горел газопровод

Взрывы не подтверждены

По данным пользователей сети, ночью в городе во второй раз прогремел взрыв, после которого возник пожар. Подозревают, что горит газовая заправка в оккупированном городе.

Пожар после взрыва на заправке: смотрите видео

Обострение на Донбассе: главное

Россия заявляет о том, что отводит часть войск от украинских границ. Однако в Пентагоне убеждают, что Кремль наоборот усиливает свои позиции.

Боевики на Донбассе с утра 17 февраля активно открывают огонь по украинским позициям. Всего за двое суток российские наемники более 110 раз нарушили режим тишины.

В то же время российские наемники объявили об "эвакуации" мирного населения. Жителей оккупированных территорий хотят вывести в Ростовскую область.

Президент США Джо Байден выступил со срочным обращением по ситуации в Украине. По его словам, Путин уже принял решение о нападении на Украину.

Джо Байден о российской угрозе: смотрите видео

Пока нет подтверждения информации о том, действительно ли эти взрывы происходили в городе.