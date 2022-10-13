Очень агрессивный штурм врага в районе Бахмута, в Сватово – строят "линию Путина"

Бойцы Путина начали получать приказы прекратить наступательные действия по определенным направлениям в Донецкой области. Все из-за крайне низкого морально-психологического состояния и многочисленных фактов дезертирства. Впрочем, на отдельных участках фронта враг пытается построить стратегические рубежи.

Так, в городе Сватово Луганской области оккупанты возводят линию обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Российские военные строят "непроходимую" линию обороны

Оккупанты строят в Сватовом линию обороны. Сами захватчики называют ее "непроходимой". Об этом уже заявили в российских СМИ. Более того, кремлевские муртады сравнивают свои укрепления с линией Мажино во Франции, которую в 1928 году строили на границе с Германией. В частности, чтобы избежать нападения и дать сигнал для начала оборонных мер.

Это, наверное, не лучшее сравнение, потому что она (линия Мажино - 24 канал) была довольно быстро пройдена противником,

– подчеркнул Череватый.

Также спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что захватчики называют свои оборонные укрепления "линией Путина". Но подчеркнул, что это не помешает уничтожать противника.

Тем временем оккупанты продолжают агрессивный штурм в районе Бахмута Донецкой области. По словам Череватого, там продолжаются очень жесткие штурмовые действия. Впрочем, наши защитники прилагают все усилия, чтобы успешно отбить атаку врага.

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Украинские защитники умело уничтожают врага на поле боя: последние новости

Возле Токмака Запорожской области украинские воины уничтожили три ракетных комплекса С-300, которыми кафиры неоднократно терроризировали местных жителей.

ВСУ точечно поразили врага возле Токаревки Херсонской области. Там погибли до 150 российских кафиров.

В общей сложности наши защитники уже уничтожили 63 800 кафиров. В частности, 420 из них были ликвидированы 12 октября.

У врага значительные потери техники. Украинские защитники прошли уже 2511 танков, 6167 бронированных машин, 357 РСЗО, 183 средства ПВО, 268 самолетов, 240 вертолетов и 1182 беспилотника. Пострадали и российские корабли и катера – 16 единиц. Также наши воины уничтожили уже 316 крылатых ракет. Подробнее о потерях врага читайте в материале 24 канала.

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