В Луганской области произошла драка с участием 3 полицейских: есть пострадавшая
11 декабря 2021 , 14:05Читати новину українською
Источник:Национальная полиция
В ночь на 11 декабря в Северодонецке трое полицейских подрались с местными. В конфликте пострадала женщина, которая обратилась за помощью к медикам.
Когда возник конфликт, правоохранители были вне службы. Четверо гражданских участников потасовки были пьяными.
Читайте также В Краматорске мужчина устроил стрельбу в магазине, потому что ему не продали алкоголь
По этому факту согласно приказу начальника ГУНП в Луганской области сотрудники Управления главной инспекции и внутренней безопасности проводят служебную проверку,
– сообщает полиция.
Правоохранители сообщили ГБР об инциденте.
Драки с полицейскими
- В ночь с 9 на 10 октября в Белой Церкви один из патрульных жестоко избил водителя-нарушителя ПДД. Инспектор полиции вместе с напарником хотели изъять права у нарушителя, который поехал на красный свет светофора. Тот на эмоциях ударил рукой по окну служебного автомобиля. Как сообщало ГБР, полицейские жестоко задержали мужчину, а один из них начал его избивать.
- В Житомире полицейскому инкриминируется превышение служебных обязанностей. Как рассказали очевидцы, полицейский избил задержанного в участке и это видели посетители. По их словам, оперуполномоченный и задержанный поссорились. После того полицейский вроде бы схватился за дубинку и стал избивать мужчину.