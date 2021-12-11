В Луганской области произошла драка с участием 3 полицейских: есть пострадавшая

В ночь на 11 декабря в Северодонецке трое полицейских подрались с местными. В конфликте пострадала женщина, которая обратилась за помощью к медикам.

Когда возник конфликт, правоохранители были вне службы. Четверо гражданских участников потасовки были пьяными.

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По этому факту согласно приказу начальника ГУНП в Луганской области сотрудники Управления главной инспекции и внутренней безопасности проводят служебную проверку,

– сообщает полиция.

Правоохранители сообщили ГБР об инциденте.

Драки с полицейскими