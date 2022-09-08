Прожить дольше недели невозможно, – Гайдай о ситуации на разбитой Луганщине

На оккупированной территории Луганской области сложилась ужасная гуманитарная ситуация. Вынужденные эвакуироваться люди, временно вернувшись, не могут там прожить даже неделю.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, восстановить столь огромную территорию, разрушенную в течении 5 месяцев, просто нереально.

Обратите внимание Перспективы у нас неплохие, – Гайдай о ситуации в Луганской области

Какая гуманитарная ситуация в Луганской области

Гайдай отметил, что на оккупированной территории Луганской области, где проходила активная фаза боевых действий, гуманитарная ситуация ужасная.

Без преувеличения. Она ужасная. Где-то оккупанты пытаются сделать показательные проведения газа. Но это 2 – 4 дома, не больше. Воду поднять они не могут, потому что сами же разрушили инфраструктуру водоснабжения,

– сказал глава Луганской ОВА.

По его словам, оккупанты также не смогут сделать канализацию, потому что они расстреливали ее на протяжении почти 5 месяцев. С газом похожая ситуация – захватчики подводят магистральные трубы, но развести по всем домам не смогут.

Он отметил, что обещанного восстановления домов тоже нет. А предприятие "Азот", работу которого обещали возобновить, вероятно, сейчас больше планируют просто порезать на металлолом.

"Люди больше недели не могут там прожить"

Гайдай заметил, что те люди, которые были вынуждены уехать в эвакуацию, временно возвращаются, чтобы просто забрать какие-то свои вещи или посмотреть вообще, что там происходит.

Они больше недели не могут там прожить. Потому что нет ни воды, ни газа, ни электричества в нормальном смысле,

– сообщил Гайдай.

Поэтому, добавил глава Луганской ОВА, эти люди уезжают. А те, которые все же решили остаться в городах, сейчас ищут каких-нибудь знакомых или родственников. Или же они, возможно, даже просто находят пустые частные дома в сельской местности для того, чтобы переехать туда и провести зиму, отапливая печками, дровами или углем.

По его словам, оккупанты не могут восстановить такую огромную территорию, разрушенную в течение 5 месяцев, а также разбомбленную всю критическую инфраструктуру, даже если у них есть денежный безлимит.

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На временно оккупированных территориях Луганщины оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Мужчины там на улицах почти пропали.

Оккупанты даже мобилизуют мужчин, которые были "забронированы" предприятием. Вместо большого количества мужчин на работу набирают женщин и пенсионеров.

Украинские военные в это время делают все возможное для того, чтобы освободить свои земли от врагов. Так, в Луганской области ВСУ удалось немного продвинуться.

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