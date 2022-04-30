На Луганском направлении ВСУ разбили врага

На Луганском направлении от российской техники остались руины. Ведь ее мощно разбили украинские военные.

Украинские защитники разбили оккупантов

Вражескую технику уничтожили бойцы бригады имени атамана Гордиенко. Теперь у россиян осталось на несколько единиц оружия меньше.

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День 66. Он настал не для всех орков. Ночью на Луганском направлении подразделение 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко разбил врага,

– говорится в сообщении.

Заметим, что сейчас главная цель россиян – полностью захватить Донбасс. Ведь тогда они смогут получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.



ВСУ разбили врага на Луганском направлении / Фото оперативного командования "Юг"

ВСУ эффектно уничтожают оккупантов: последние новости

На Востоке Украины наши разведчики обнаружили месторасположение вражеских расчетов и передали эту информацию нашим бойцам. Далее ВСУ по артиллерии нанесли удар по технике. Известно, что оккупанты потеряли по меньшей мере 2 гаубицы и грузовик "Урал".

Под Изюмом украинские защитники уничтожили вражеский пункт управления, более 30-ти единиц техники и личный состав российского войска. Среди уничтоженной техники БТРы, танки, БМД и МТ-ЛБ. Видео разрушения кафиров – смотрите здесь.

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