На Луганском направлении ВСУ разбили врага
Источник:оперативное командование "Юг"
На Луганском направлении от российской техники остались руины. Ведь ее мощно разбили украинские военные.
Украинские защитники разбили оккупантов
Вражескую технику уничтожили бойцы бригады имени атамана Гордиенко. Теперь у россиян осталось на несколько единиц оружия меньше.
Важно Россияне нашли контейнеры с формой ВСУ: в Луганской области возможны провокации
День 66. Он настал не для всех орков. Ночью на Луганском направлении подразделение 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко разбил врага,
– говорится в сообщении.
Заметим, что сейчас главная цель россиян – полностью захватить Донбасс. Ведь тогда они смогут получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.
ВСУ разбили врага на Луганском направлении / Фото оперативного командования "Юг"
ВСУ эффектно уничтожают оккупантов: последние новости
- На Востоке Украины наши разведчики обнаружили месторасположение вражеских расчетов и передали эту информацию нашим бойцам. Далее ВСУ по артиллерии нанесли удар по технике. Известно, что оккупанты потеряли по меньшей мере 2 гаубицы и грузовик "Урал".
- Под Изюмом украинские защитники уничтожили вражеский пункт управления, более 30-ти единиц техники и личный состав российского войска. Среди уничтоженной техники БТРы, танки, БМД и МТ-ЛБ. Видео разрушения кафиров – смотрите здесь.
Смотрите видео о ситуации на фронте на 30 апреля: