В Луганской области только одно подразделение ВСУ за месяц уничтожило 78 единиц российской техники, – Гайдай

Вооруженные Силы Украины продолжают мощно уничтожать российского врага. На Луганском направлении идут тяжелые бои.

Однако украинские защитники дают отпор российским оккупантам. Они уничтожают как живую силу, так и технику захватчиков.

Важно Россияне могут активизироваться на трех направлениях, – военный обозреватель

Что происходит в Луганской области

Как рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, за последний месяц только одно наше подразделение уничтожило 78 единиц вражеской техники на Луганском направлении.

Недавно украинские военные также уничтожили за сутки понтонную переправу и 5 танков противника.

Однажды было поражено сразу 23 единицы вражеской техники. Это цифры, которые говорят о высоком мастерстве защитников Луганской области. Наша область в надежных руках!

– подчеркнул Гайдай.

Какие потери враг несет на войне

По состоянию на 7 января Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 111 760 российских военных. За минувшие сутки уничтожено 590 оккупантов.

Потери россиян в технике:

Танков – 3080 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 6147 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 2069 (+4) единиц;

РСЗО – 434 (+3) единицы;

средств ПВО – 217 (+0) единиц;

самолетов – 285 (+0) единиц;

вертолетов – 275 (+3) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7) единиц;

крылатых ракет – 723 (+0) единицы;

кораблей, катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4809 (+8) единиц;

специальной техники – 183 (+0) единицы.

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