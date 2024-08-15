"Ответ будет мгновенный": Лукашенко сказал, сколько военных поставил на границе с Украиной

На фоне операции ВСУ в Курской области Александр Лукашенко укрепляет собственную границу с Украиной. Глава Беларуси объяснил, что для него означает "красная линия".

На прошлой неделе Александру Лукашенко "пригрезились" украинские беспилотники в белорусском небе, и он приказал перебросить дополнительные силы к границе с нашей страной. Во время общения с российским пропагандистом диктатор снова вспомнил об этом инциденте.

Смотрите также "Пусть подохнут те, кто не хочет мира": Лукашенко призвал Украину и Россию к переговорам

Лукашенко боится сценария Курщины

В частности, Лукашенко назвал реакцию украинского МИД на событие "хамской", ведь там якобы отказались ее даже обсуждать.

Отдельно диктатор отметил, что Беларусь не хочет вступать в войну с Украиной и НАТО.

Но если они это сделают (пойдут на эскалацию – 24 Канал) и на это пойдут, то что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия – государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный,

– пригрозил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси определены бригады, батальонные тактические группы для действий в районе белорусско-украинской государственной границы. Их там планируется более 20.

Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и тому подобное. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали,

– сказал самопровозглашенный глава Беларуси.

Напомним, что 6 августа ВСУ начали Курскую операцию. За чуть более чем неделю украинские военные взяли под контроль более 80 населенных пунктов.