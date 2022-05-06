Лукашенко боится собственного населения, – политолог

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в интервью иностранным СМИ заявил, что Беларусь "не намерена участвовать в "специальной операции" вооруженных сил России в Украине".

Он просто боится своего населения. Об этом 24 каналу сказал политолог Олещук.

Внимание Нет признаков, что Беларусь планирует стать активным участником войны в Украине – Пентагон

Как он пояснил, об этом свидетельствуют невероятно тоталитарные изменения в законодательстве Беларуси. Когда даже при намерении организовывать теракты собираются расстреливать и использовать военную технику против мирных демонстраций.

Я думаю, что он боится собственных граждан,

– считает Олещук.

Тем более, что Лукашенко видит, что батальон имени Кастуся Калиновского успешно воюет на стороне Украины. И кто знает, где будет завтра.

Лукашенко потерял позиции

Если проанализировать все то, что наговорил Лукашенко, он собирается сделать "очередной финт". Это не первый раз для политической деятельности белорусского диктатора.

Он очень долго пытался играть в игру, как будто он некий посредник между Россией и Западом. Однако эту позицию он уже потерял,

– объяснил политолог.

Опять же Лукашенко обеспечивал поставки в Россию санкционных товаров и хорошо на этом зарабатывал. Вместе с тем хотел доказать всем, что не является марионеткой Путина. Однако в этот раз Лукашенко это совершенно не поможет, считает политолог.

Будет ли Беларусь участвовать в войне официально