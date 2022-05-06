Він просто боїться свого ж населення. Про це 24 каналу сказав політолог Олещук.
Увага Немає ознак, що Білорусь планує стати активним учасником війни в Україні, – Пентагон
Як він пояснив, про це свідчать і неймовірно тоталітарні зміни в законодавстві Білорусі. Коли навіть за намір організовувати теракти збираються розстрілювати і використовувати військову техніку проти мирних демонстрацій.
Я думаю, що він боїться власних громадян,
– вважає Олещук.
Тим паче, Лукашенко бачить, що батальйон імені Кастуся Калиновського успішно воює на боці України. І хто знає, де він буде завтра.
Лукашенко втратив позиції
Якщо проаналізувати все те, що наговорив Лукашенко, то він збирається зробити "черговий фінт". Це не вперше для політичної діяльності білоруського диктатора.
Він дуже тривалий час намагався грати у гру, начебто він такий собі посередник між Росією та Заходом. Однак цю позицію він уже втратив,
– пояснив політолог.
Знову ж таки, Лукашенко забезпечував постачання до Росії санкційних товарів і добре на цьому заробляв. Разом з тим хотів довести усім, що не є маріонеткою Путіна. Однак цього разу Лукашенку це абсолютно не допоможе, вважає політолог.
Чи братиме Білорусь участь у війні офіційно
- Нещодавно міністерство оборони Білорусі заявило, що Збройні сили країни розпочали перевірку сил реагування.
- Очевидці також помітили рух колон військової техніки по території Білорусі. Відповідні фото виклали в мережу 4 травня. Вони рухались у сторону України та Литви.
- У розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що Росія, ймовірно, намагається створити картинку загрози для України.
- Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нікому не може загрожувати, адже знає, хто їм "протистоїть" та додав, що розв'язувати конфлікт на Заході – не в його інтересах.
- Незабаром білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Білорусь "не має наміру брати участь у "спеціальній операції" збройних сил Росії в Україні".
- Міністерство оборони США також вважають, що у Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.