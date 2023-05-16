План на случай смерти: кто станет преемником Лукашенко и какова роль его сына Виктора

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызвало настоящий ажиотаж в СМИ. В сети даже возникают предположения, что белорусского диктатора могли отравить. Это может изменить баланс сил не только в Беларуси и России.

Диктатора впервые за многие годы не было на важных для режима событиях. 24 Канал проанализировал, что могло произойти с Лукашенко, какая болезнь преследует его, а также чего ждать в случае его смерти.

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Что известно о состоянии Лукашенко

О том, что самопровозглашенный президент Беларуси едва стоит на ногах, мир узнал еще 9 мая 2023 – тогда его спешно вытащили из Минска и притащили в Москву на жалкий парад с винтажным танком Т-34.

Это была агония не только Лукашенко, но и самого Путина. заранее на это шоу готовился ехать только лидер Кыргызстана Жапаров – о визите была объявлена заранее и даже была сформирована официальная программа. Остальных лидеров "нагнали", как российских бюджетников, не имеющих собственной воли и лишенных каких-либо прав. Все было обставлено с такой спешкой, что у гостей даже не было времени на традиционный для встреч с Путиным "карантин".



Даже официальные фото пресс-службы Лукашенко не могут скрыть его страданий / фото пресс-служба диктатора

Но даже среди этих жалких путинских невольников-сателлитов Лукашенко выглядел, мягко говоря, не слишком свежо. Он, словно Гарольд из популярного мема, скрывал гримасу боли на лице, не мог идти сам и 300 метров – к вечному огню его единственного везли на электрокаре (это напомнило "гонки на лафетах" 80-х годов прошлого века).

Позже, анализируя фото Лукашенко с парада, на его руках увидели то ли бинты, то ли тейпы (такие ставят обычно после капельниц).



Руки Лукашенко во время парада в Москве / фото росСМИ

Эти аксессуары сделали Лукашенко похожим на Элвиса, которого в предсмертном состоянии тянули на концерт по приказу жадного продюсера, или просто на перебинтованную ненадлежащим образом мумию.

Впервые без речи по случаю Дня победы

Репутацию "живого трупа" Лукашенко подтвердил совсем скоро – он не стал задерживаться в Москве даже на завтрак, не произносил речей (чего не пропускает и очень любит), а стремительно улетел домой, в аэропорт его везли в сопровождении кареты скорой.

Правда, и там не отсвечивал – впервые за 29 лет (за все время своего правления) он не произнес речь по случаю Дня победы. вместо него это делал министр обороны Хренин, а Лукашенко вместе с сыновьями стоял по обе стороны.

Через несколько дней вместо Лукашенко традиционно речь от имени "президента" на Дне государственной символики Беларуси произносил премьер-министр Роман Головченко (возможно, большинство людей только сейчас узнали о существовании этого человека).

Ужасное состояние Лукашенко скрывать стало невозможно, проблемы подтвердили "старшие товарищи" из Москвы. Известный российский депутат-ксенофоб Затулин заявил, что диктатор действительно болен.

Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, считал своим долгом приехать в Москву, а затем вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе – вот и все,

– заверил Затулин.

В то же время в Кремле коротко заявили, что из Минска не поступало официальных сообщений о состоянии здоровья белорусского диктатора. Спикер Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что "в этом вопросе лучше руководствоваться официальными заявлениями белорусских властей".

В то же время лидеры оппозиции и эксперты считают, что болезнь Лукашенко, если она реальна, может дестабилизировать Беларусь. В частности, Светлана Тихановская считает, что "в странах, где властвует диктатура, вся система начинает разрушаться, когда исчезает ее лидер".

О здоровье Лукашенко сейчас много слухов, и для нас это означает только одно: мы должны быть готовы к любому сценарию,

– заявила она в комментарии AP.

Что произошло с Лукашенко – версии и предположения

Первый вариант, приходящий в голову, – кто-то хотел "откосить". Или так не хотел ехать на парад позора в Москву, что выдумал себе болезнь.

Но эта шутка уж слишком затянулась и работает против репутации "совкового мачо", которую десятилетиями старательно выстраивал Лукашенко. Выходит, что диктатор действительно болен, но заболел внезапно. Еще месяц назад он эффектно ездил чаевать к Путину, а затем принимал у себя коллегу из так называемой "ДНР" Пушилина. Тогда это был обычный Лукашенко, а не развалюха-мумия образца мая 2023 года.

Лукашенко уже 68 лет – это тот возраст, когда здоровье может преподносить неприятные сюрпризы. К примеру, почти ровесник белорусского диктатора – президент Южного Судана Салва Киир в декабре прошлого года "наделал в штаны" во время исполнения национального гимна, а 70-летний Путин уже не может просидеть за столом более 10 минут и пытается сломать его, чтобы хоть как-то унять боль.

Случай на параде в Южном Судане – смотрите видео:

В настоящее время многочисленные эксперты ставят Лукашенко дистанционные диагнозы. говорят о Covid-19, последствиях хронических проблем с коленом и спиной, а также других болячках. С начала мая Лукашенко резко ограничил свой график и минимизировал "выходы в свет". Теперь же диктатор просто исчез. Ходят слухи, что он постоянно находится в больнице.

Хотя уже 15 мая Лукашенко якобы поработал в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. В подтверждение тому белорусские пропагандисты показали новые фото и даже видео, на которых министр обороны Беларуси Виктор Хренин приветствует Лукашенко.

Однако в сети обратили внимание на то, что у Лукашенко перебинтована правая рука, тогда как на параде в Москве перевязана была левая.



В сети показали новое фото Лукашенко / фото белорусских СМИ

В то же время, на видео, обнародованном пропагандистами, Лукашенко едва говорит и вообще не похож на самого себя.

Что будет, если Лукашенко умрет: вероятные преемники и закон

Согласно законодательству Беларуси, в случае смерти президента существует два сценария:

Если лидер умирает естественным путем, то до новых выборов его обязанности исполнит спикер верхней палаты парламента. Сейчас этот пост занимает Наталья Кочанова.



Наталья Кочанова справа от Лукашенко / фото BelTA

Ее карьера в политике началась около 16 лет назад – фактически с должности мэра Новополоцка. Впоследствии ее избрали вице-премьером в белорусском правительстве. Также Кочанова возглавляла администрацию президента и была помощницей Лукашенко по вопросам столицы Беларуси. Все эти годы она активно демонстрировала свою лояльность диктатору.

В Конституции Беларуси 1994 года указано, что исполняющим обязанности президента должен быть председатель нижней палаты парламента. В Конституции 1996 года – премьер-министр, последние изменения были внесены в прошлом году.Согласно первому сценарию, выборы должны пройти максимум через 70 дней после смерти главы государства.

В противном случае, когда лидер Беларуси умирает насильственной смертью, немедленно объявляют чрезвычайное или военное положение. А это уже появилось в Конституции Беларуси только в 2022 году.

Во время чрезвычайного положения власти могут ограничивать перемещение людей, на улицах станет больше силовиков, митинги и забастовки фактически и так под запретом.

Если же введут военное положение, то будет комендантский час, а военнообязанные не смогут уехать за границу. Власть до избрания нового президента переходит Совбезу. Это изменение тоже появилось в прошлом году.

Сроков для новых выборов в случае применения второго сценария нет, во время чрезвычайного и военного положения не может проводиться голосование. И если чрезвычайное положение может занять максимум месяц, то для военного положения ограничений нет. Поэтому переходный период, по желанию власти, может затянуться на годы.

У Лукашенко точно есть план на случай его смерти, но рассматривать Кочанову как постоянную преемницу, вероятно, не стоит.

Старший научный сотрудник Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии DW предположил, что Кочанова должна обеспечить передачу власти следующему политику, который будет объявлен победителем на выборах. Им может стать старший сын Лукашенко – Виктор, пользующийся авторитетом во власти, пусть и непубличным. Только это, по логике диктатора, обеспечивает безопасность его семьи.



Лукашенко и его старший сын Виктор / фото БелТА

При этом Россия может определить другого преемника – к примеру, главу правительства Романа Головченко, которого называют человеком старшего сына Лукашенко. Головченко знают и "уважают" в Кремле, до этого он возглавлял военно-промышленный комитет, имеет связи с силовиками, а также на Ближнем Востоке, ведь работал послом в Арабских Эмиратах.



Роман Головченко и Виктор Лукашенко во время визита в ОАЭ / charter97.org

В то же время среди силовиков в Беларуси фактически не существует единства – так всегда Лукашенко всегда выстраивал свою политику, потому что панически боится любых заговоров.

Кому выгодна смерть Лукашенко

Возраст не жалеет никого и иногда изменения происходят слишком быстро. Впрочем, эта скорость рождает и конспирологию. Особенно в закрытом тоталитарном государстве, где не существует свободы печати, а вся информация дозируется. Не будем забывать, что Беларусь с 2022 года непосредственно участвует в военной агрессии против Украины, а Лукашенко – потенциальный клиент Гааги.

По крайней мере, другой "соагрессор" Путин сделал все необходимое, чтобы так и было. Россияне привязали Лукашенко к себе круговой порукой или "Омертой", как ее называют криминальные кланы Италии. Лукашенко при этом отведена роль младшего партнера, где-то на уровне Пушилина.

Беларусь предоставила россиянам территорию для военных баз, с территории Беларуси Россия осуществляет постоянные обстрелы Украины, в Беларуси проходят обучение оккупанты, Беларусь является хабом по восстановлению и ремонту техники россиян, а также отдали московитам большую часть своих военных ресурсов.При этом Россия хочет большего – они хотят задействовать человеческий ресурс белорусской армии и пустить их на убой в Украину. И тут же Лукашенко сопротивляется последнему и "петляет" как может.

Лукашенко прекрасно выглядел на апрельской встрече с Путиным / фото пресс-служба диктатора

Путин это прекрасно понимает, но ничего поделать не может. Или не мог.

Но внезапное и стремительное ухудшение здоровья Лукашенко может стать важным аргументом – вместо автократа, иногда держащего Путина за панибрата, можно поставить кого-то нового и абсолютно зависимого – к примеру, белорусский вариант упомянутого уже Пушилина.

Также внезапно заболел (и умер) в конце ноября прошлого года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Официальной версией тогда назвали инфаркт, но впоследствии писали о самоубийстве и даже убийстве.Заказчиком называли именно Россию – Макей был связным Лукашенко с цивилизованным миром и едва ли не единственной возможностью избежать полного поглощения Россией. Но вдруг умер. С кем не бывает в 64 года.

Отбрасывать версию об отстранении Лукашенко не стоит – ликвидация политических оппонентов в современной России – норма. Стоит вспомнить только Березовского и Литвиненко (их убийца – Луговой, сейчас является депутатом Думы и, кстати, соавтором закона об электронных повестках). А также о Скрипалях и их бестолковых убийцах – героях России "Петрове и Боширове", об отравлении трусов Навального и писателя Быкова, а также кучу разных эпизодов.

Что интересно, отравление Навального вывело журналистов на целое подразделение российских спецслужб, занимающееся ликвидацией политических оппонентов режима. И особо не скрывающее этого.

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Так почему бы не отдать приказ напоить нужным чаем человека, который не хочет давать войско, а еще к тому же позволяет себе иногда доминировать в разговорах с Путиным и быть остроумнее патрона.