Действительно ли Лукашенко госпитализировали в Москве: кортеж диктатора был замечен в Минске

После визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в СМИ появилась информация, что диктатор якобы госпитализирован. Однако белорусские активисты не подтверждают эту информацию.

По данным белорусских партизан, кортеж Лукашенко еще вечером 25 мая был замечен в Минске. Потому, вероятно, диктатора не госпитализировали.

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Что там со здоровьем Лукашенко

По данным белорусских партизан, Александр Лукашенко 25 мая сразу же вернулся в Минск. После этого кортеж диктатора был замечен в столице на пути к его резиденции.

Поэтому вполне вероятно, что слухи о госпитализации диктатора в Москве могут оказаться ложными.

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