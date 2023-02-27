Все выбирают победителей: может ли Лукашенко быть посредником между Россией и Китаем
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едет в Китай на встречу с Си Цзиньпинем. Аналитики ISW предполагают, что там он может просить Пекин снабжать оружием для России.
Но вряд ли Лукашенко сможет что-нибудь сделать, чтобы усилить своего союзника Россию. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999-2001 годах Игорь Литвин.
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Лукашенко – как посредник между Китаем и Москвой
Особенно это будет сложно для белорусского диктатора сейчас, когда Вооруженные Силы Украины уже показали миру, что победить Украину нельзя.
А поскольку победить нельзя, то все выбирают победителей. А победители в этой войне уже, я думаю, всем известны – это Украина,
– заявил Игорь Литвин.
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По его мнению, Александр Лукашенко не может выступать посредником между Россией и Китаем, учитывая уровень отношений между этими двумя государствами.
"Можно предположить активную работу российского посла в Пекине. Можно предположить командировку в Пекин снова какого-нибудь Медведева или еще кого-то", – объясняет украинский дипломат.
А вот Лукашенко едет в Китай выторговать для себя определенные условия дальнейшего сотрудничества с Китаем. Ведь белорусский диктатор сейчас союзник той стороны в войне, которая точно проигрывает.
Визит Лукашенко в Китай
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко собрался в Пекин, где хочет встретиться с Си Цзиньпином. Во время визита, запланированного на 28 февраля – 2 марта, белорусский диктатор планирует "выстраивать отношения" с Китаем.
- Аналитики ISW допускают, что во время этой поездки Александр Лукашенко планирует помочь России и Китаю обойти санкции Запада через торговлю оружием.
- Кстати, кроме Лукашенко в Пекин собрался и президент Франции Эммануэль Макрон. Он планирует убеждать Си Цзиньпина давить на Россию.
- В то же время, в годовщину полномасштабного вторжения России и Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпинем. В Пекине уже отреагировали на такое предложение украинского президента.