Все выбирают победителей: может ли Лукашенко быть посредником между Россией и Китаем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едет в Китай на встречу с Си Цзиньпинем. Аналитики ISW предполагают, что там он может просить Пекин снабжать оружием для России.

Но вряд ли Лукашенко сможет что-нибудь сделать, чтобы усилить своего союзника Россию. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999-2001 годах Игорь Литвин.

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Лукашенко – как посредник между Китаем и Москвой

Особенно это будет сложно для белорусского диктатора сейчас, когда Вооруженные Силы Украины уже показали миру, что победить Украину нельзя.

А поскольку победить нельзя, то все выбирают победителей. А победители в этой войне уже, я думаю, всем известны – это Украина,

– заявил Игорь Литвин.

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По его мнению, Александр Лукашенко не может выступать посредником между Россией и Китаем, учитывая уровень отношений между этими двумя государствами.

"Можно предположить активную работу российского посла в Пекине. Можно предположить командировку в Пекин снова какого-нибудь Медведева или еще кого-то", – объясняет украинский дипломат.

А вот Лукашенко едет в Китай выторговать для себя определенные условия дальнейшего сотрудничества с Китаем. Ведь белорусский диктатор сейчас союзник той стороны в войне, которая точно проигрывает.

Визит Лукашенко в Китай