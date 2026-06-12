Лукашенко готовится подавлять массовые протесты: что их может спровоцировать

Лукашенко целенаправленно наращивает военный потенциал Беларуси – в частности, через привлечение иностранных контрактников. Внутренние войска вооружают не только для боевых действий, но и для участия в подавлении протестов.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко пояснил 24 Каналу, что если Беларусь вступит в горячую фазу войны, Лукашенко готов задействовать российских силовиков для расправы над собственным населением.

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Зачем Лукашенко вооружает спецподразделения по всей Беларуси?

Беларусь потеряла около миллиона человек из-за эмиграции – преимущественно молодежь, которая могла бы служить в армии. Чтобы нарастить численность вооруженных сил и перевести как минимум половину на контрактную основу, Лукашенко вынужден привлекать иностранных граждан. Внутренние войска при этом также усиливаются и подчиняются пророссийскому командованию.

Внутренними войсками командует генерал Николай Карпенков — самый пророссийский генерал в системе МВД Беларуси. В кабинетах его подразделения висели российские триколоры – их убрали только после зачисток КГБ. Он постоянно бывает в Москве, имеет там связи в РПЦ. Почему Лукашенко так много инвестирует в этого генерала – для меня большой вопрос,

– сказал Латушко.

К тому же Лукашенко создал 13 боеспособных спецподразделений во всех крупных городах страны – вооруженных БТРами и противотанковым оружием. Это не обычная полицейская сила: их регулярно тренируют и готовят к подавлению протестов, которые могут вспыхнуть, если Беларусь войдет в горячую фазу войны. Ведь, по оценкам экспертов, 80% белорусов выступают против любого участия в ней.

В 2020 году российские силовики, командированные в Беларусь, оказались жестче местных – именно они, по свидетельствам очевидцев, наиболее жестоко пытали протестующих.

"Лукашенко усвоил этот урок: если после вступления Беларуси в войну вспыхнут протесты, он снова будет делать ставку на россиян в составе внутренних войск – как на тех, кто будет подавлять собственных граждан без лишних колебаний", – подчеркнул Латушко.

Обратите внимание! Во время визита в Гродно Лукашенко заявил, что не планирует отправлять белорусских военных на войну в Украину. Диктатор назвал Россию союзницей, однако подчеркнул, что не намерен превращать белорусов в "мясной фарш" ради выполнения чужой воли.

Зачем Беларусь привлекает иностранцев в армию: смотрите в видео

Что ещё известно о ситуации на границе с Беларусью?

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Демченко подчеркнул необходимость системного укрепления обороноспособности северных рубежей. Несмотря на то, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируется, и ударных группировок российских войск там не зафиксировано, Украина не имеет права игнорировать риски.

Военное руководство ориентируется на подготовку к худшим сценариям, учитывая потенциальную возможность провокаций или повторения наступления на Киев и западные регионы, аналогично событиям 2022 года. По словам Демченко, главным фактором риска остается непрерывное политическое и военное давление Кремля на Минск.