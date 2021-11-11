Лукашенко говорит, что мигрантам на границе пытаются перебросить оружие с Донбасса

Александр Лукашенко высказался о ситуации на границе с Польшей. Белорусский диктатор пытается приплести туда "оружие с Донбасса".

Самопровозглашенный президент заявил, что речь об "очень опасной тенденции". Этим вопросом, по его словам, уже занялись белорусские силовики.

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Лукашенко говорил с Путиным

Белорусский диктатор утверждает, что были попытки переброски курдским мигрантам оружия, боеприпасов и взрывчатки с оккупированного Донбасса. Это якобы происходит за последние 2 дня.

Оружие преимущественно идет с Донбасса. Мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали об этом.

– "успокоил" он.

В то же время, режим Лукашенко выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы. Подтверждающие это кадры опубликовали в польском министерстве обороны. "Проекция власти со стороны белорусов" – так описали видео в ведомстве.

О российской авиации на границе

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что к патрулированию границы с Польшей были привлечены российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Мол, "не было иного выхода". Диктатор подчеркнул, что эти самолеты будут контролировать также границу с Украиной и странами Балтии.