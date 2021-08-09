Ни один мускул бы не дрогнул, – Лукашенко рассказал, как хотел бороться с протестами

Россия готовила почти тысячу человек, чтобы помочь Александру Лукашенко бороться с протестами. Однако самопровозглашенный президент заявил, что имеет в резерве целую армию и готов в любое время вывести ее на улицы.

По словам Лукашенко, ни один его мускул не дрогнул бы, чтобы ввести в действие армию. Об этом он рассказал во время "Прямой линии".

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Лукашенко отметил, что Владимир Путин предлагал свою помощь в борьбе с протестами. Однако самопровозглашенный президент заявил, что может справиться с этим самостоятельно.

Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если бы я видел, что они перешли "красную черту",

– рассказал он.

Лукашенко угрожал Зеленскому

Кроме того, диктатор обвиняет Владимира Зеленского в "подготовке боевиков", которые боролись с режимом в Беларуси. Он добавил, что со стороны Украины в государство поступало оружие и взрывчатка.

Лукашенко отметил, что вынужден был "намертво закрыть границу с Украиной". Он сказал, что имеет видеодоказательства и даже готов признать Крым российским.

"Зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы закрыли намертво эту границу", – обратился Лукашенко к Зеленскому.

Диктатор не планировал переносить выборы

На пресс-конференцию диктатора приехали пророссийские пропагандисты с телеканалов Евгения Мураева и Виктора Медведчука – Диана Панченко и Максим Назаров.

Во время пресс-конференции Лукашенко сказал, что было бы незаконно переносить выборы в Беларуси, которые прошли в 2020 году. Хотя он отметил, что у него не было времени заниматься пиаром и предвыборной кампанией, поскольку боролся с пандемией.

"Надо было перенести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и законно. Западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно безумные политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось", – сказал он.

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Кроме того, Лукашенко отверг обвинения в диктатуре. По его словам, он просто обеспечивает порядок и безопасность в Беларуси.

Для того, чтобы диктовать что-то в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь,

– отметил он.

Заявления Лукашенко по Украине