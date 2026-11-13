Лукашенко умоляет Путина пригласить его за стол переговоров: какой последний выход остался у белорусского диктатора

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко и ведущая Ирина Узлова разбирают истинные цели дипломатической игры Кремля и Минска. Белорусский диктатор Александр Лукашенко не просто предлагает Минск в качестве площадки, а требует статуса полноценного участника мирных переговоров.

Россия продолжает имитировать готовность к миру, используя переговоры для затягивания времени и усиления давления на Украину. Кремль рассчитывает на разногласия внутри Европы и пытается повлиять на позицию Дональда Трампа. Тем временем Александр Лукашенко стремится занять место за столом будущих мирных переговоров, что может стать для него способом вернуть международную субъектность и добиться ослабления санкций.

Чего на самом деле добиваются Москва и Минск, грозит ли Украине тяжелая зима и зачем Лукашенко участие в переговорах, в интервью 24 Каналу объяснил председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

Дипломатическая ширма Кремля и подготовка к суровой зиме

Россия продолжает имитировать готовность к переговорному процессу, создавая видимость дипломатической активности. По словам Павла Латушко, единственным реальным положительным результатом текущих контактов являются договоренности об обмене военнопленными, что спасает жизни украинских военных. Все остальное – это дипломатическая игра и затягивание времени.

Российская сторона предлагает проведение так называемых гуманитарных операций, например, в Константиновке, которую она не контролирует. Настоящая цель таких инициатив – подвести войска ближе для дальнейших массированных ударов и попыток оккупации города.

Стратегия Владимира Путина на ближайшие месяцы заключается в попытках задобрить Дональда Трампа, вселяя в него надежды на скорейшее урегулирование, чтобы тот усиливал давление на Украину. Одновременно с этим Россия планирует продолжать методичные удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре в течение всей зимы.

Реальные переговоры, по мнению Латушко, могут начаться только весной, к пятой годовщине полномасштабного вторжения, и только при условии, что экономике, нефтепереработке и дата-центрам России будет нанесен существенный ущерб. Украина должна укреплять свои позиции исключительно силой, поскольку договориться с агрессором дипломатическим путем невозможно.

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Почему Москва надеется на ослабление поддержки Украины

Путин внимательно следит за политическими процессами в Европейском Союзе, рассчитывая на ослабление поддержки Украины. Как отмечает Латушко, ультиматумы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о блокировании бюджета ЕС из-за отказа некоторых стран увеличить помощь Украине свидетельствуют о наличии серьезного кризиса.

К слову, Фридрих Мерц пригрозил заблокировать утверждение семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны блока не согласятся финансово поддерживать Киев. Таким образом Берлин пытается добиться совместной ответственности европейских партнеров за помощь Украине.

Сопротивление таких стран, как Словакия во главе с Робертом Фицо и Чехия с потенциальным влиянием Андрея Бабиша, играет на руку Москве. Россия также делает ставку на предстоящие выборы во Франции и укрепление позиций партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на региональных выборах, что может существенно усилить антиукраинские настроения в Европе.

Двойная игра Лукашенко: риторика Кремля и фига в кармане

Александр Лукашенко продолжает отрабатывать кремлевскую методичку, обвиняя Запад в милитаризации и подготовке к войне. На саммите ОДКБ он заявлял о миллиардных расходах европейцев на безопасность и тренировки спецподразделений у белорусских границ, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на страны НАТО.

В то же время он безуспешно призывает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан присоединиться к противостоянию с Западом.

Однако в риторике белорусского диктатора прослеживается и скрытый сигнал. Упоминая о новом виде терроризма и государствах-террористах, наносящих удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, Лукашенко не называет конкретных стран.

Фактически он описывает действия России, пытаясь подстелить себе соломку и действовать в интересах Запада или Украины. Это свидетельствует о его страхе перед ответственностью и желании дистанцироваться от самых тяжких военных преступлений Кремля, оставаясь при этом его ближайшим союзником.

Борьба за место за столом переговоров: спасение от трибунала

Главная цель последних визитов Лукашенко в Москву и его встреч с Путиным – выпросить себе место за столом будущих мирных переговоров. Белорусский режим уже не довольствуется ролью посредника или предоставлением Минска в качестве площадки.

Лукашенко стремится стать полноправным участником этого процесса наравне с лидерами США, Китая, ЕС и Украины.

Для Лукашенко это вопрос политического и физического выживания. Участие в переговорах мирового уровня решает сразу несколько его критических проблем:

Восстановление международного статуса и выход из дипломатической изоляции.

Достижение снятия экономических санкций, что жизненно важно для его режима.

Снятие вопроса об уголовной ответственности. Лукашенко панически боится ордера на арест от Международного уголовного суда за соучастие в депортации украинских детей, преступление агрессии и преступления против белорусского народа.

Однако участие Лукашенко невыгодно для самой Москвы. Путин рассматривает формат переговоров прежде всего как диалог между США и Россией, и дополнительный голос белорусского диктатора ему не нужен. Субъективизация Лукашенко противоречит интересам Кремля, который рассматривает Беларусь исключительно как свой сателлит.

Условия для демократической Беларуси и безопасность региона

Павел Латушко подчеркивает, что свободная Беларусь является неотъемлемой составляющей безопасности Украины и всей Европы. Тоталитарное государство под контролем Кремля всегда будет оставаться источником военной угрозы. Поэтому белорусский вопрос должен быть включен в архитектуру будущих гарантий безопасности.

Если Лукашенко все же попытается присоединиться к переговорному процессу, демократические силы Беларуси при поддержке Украины и ЕС настаивают на выдвижении ему жесткого ультиматума. Среди ключевых требований:

Освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий.

Восстановление права на деятельность политических партий, независимых СМИ и общественных организаций.

Обеспечение возможности свободного возвращения белорусов домой.

Отмена декрета, запрещающего получение и продление паспортов за рубежом.

Без выполнения этих условий любое участие Лукашенко в переговорах недопустимо. Он должен оставаться под максимальным санкционным давлением, в изоляции и ожидать международного трибунала. Только системные изменения внутри Беларуси могут гарантировать стабильность в регионе и исключить возможность повторения агрессии с ее территории.