Хитрая игра: как Лукашенко пытается не поссориться с Путиным и не спровоцировать Украину

После предупреждения Украины о белорусских ретрансляторах для российских дронов Лукашенко оказался между двумя рисками. Демонтировать их означало бы вступить в конфликт с Путиным, а оставить всё как есть – — спровоцировать ответную реакцию Украины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил , какой "третьей дорогой" может пойти белорусский диктатор. По его словам, Лукашенко будет пытаться добиться того, чтобы ретрансляторы не работали на Россию, но при этом не выглядеть перед Кремлем тем, кто открыто уступил Украине.

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Лукашенко ищет "третий путь"

После украинского предупреждения о ретрансляторах Лукашенко, похоже, ищет вариант, который позволит ему не ссориться с Кремлем и в то же время не спровоцировать удар со стороны Украины. По непроверенным данным, которые распространяли российские "з-каналы", в Беларуси могли не демонтировать сами ретрансляторы, а отключить частоту МТС вокруг них, чтобы эти объекты перестали работать.

Одно дело — демонтировать физически — это война с Путиным. Не демонтировать — это война с Украиной,

– пояснил Шейтельман.

Такой вариант даёт белорусскому диктатору пространство для маневра. Оборудование формально остается на месте, поэтому в глазах Путина это не выглядит как прямое выполнение требования Украины. Но если ретрансляторы действительно становятся бесполезными для российских дронов, Киев получает главное — эти объекты больше не способствуют атакам.

Лукашенко – мастер "третьего пути": ретрансляторы стоят, а пользы от них никакой,

– отметил политтехнолог.

Для Лукашенко это, вероятно, единственный способ избежать прямого конфликта сразу с двумя сторонами. У него нет достаточных сил, чтобы защититься от давления России, но он также не может игнорировать украинское предупреждение. Если ретрансляторы не прекратят работу, Украина может устранить эту угрозу самостоятельно.

Если он их не отключит, то я уверен, что мы сделаем это открыто – короткой операцией,

– сказал Шейтельман.

По его словам, для Украины в этой ситуации важна не форма, а результат. Речь идет не о более широких требованиях к Минску в рамках этого предупреждения, а о конкретных объектах, которые помогают российским дронам наводиться на украинские цели.

Нам нужно, чтобы они не работали и не наводили на нас дроны. Всё, точка,

– подытожил он.

Если белорусский диктатор действительно сделает эти объекты непригодными для наведения российских дронов, он может попытаться сообщить об этом украинской стороне не публично. Для Лукашенко это способ выиграть время и показать Путину, что он якобы ничего не сдал, а Украине — что угроза со стороны этих ретрансляторов временно снята.

Шейтельман объяснил маневр Лукашенко с ретрансляторами: смотрите видео