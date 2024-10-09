В словах Лукашенко чувствуется страх: как изменилось его отношение к Украине

Александр Лукашенко уверен, что несмотря на заявления украинских политиков, никто в Украине – даже на уровне президента – не намерен зайти в Беларусь. В то же время этот его ответ показателен, ведь свидетельствует, как изменилось отношение Лукашенко к украинской власти.

Об этом 24 Каналу сказал народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда, отметив, что Лукашенко ранее позволял себе резкие высказывания в отношении Украины и непосредственно Владимира Зеленского. Однако сейчас он высказывается гораздо сдержаннее.

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Не имеет смысла отвечать

Напомним, что этим заявлением Лукашенко ответил на высказывания Олега Дунды на 13-м "Форуме свободной России" в Вильнюсе о том, что кроме Курской области, необходимо перенести военные действия в Брянскую и Белгородскую области России, а также на территорию Беларуси.

Обратите внимание! Олег Дунда уверен, что как только относительно небольшие подразделения зайдут на территорию Беларуси, армия страны "сложит свое оружие". Это также будет "большим ударом под дых Москве".

Народный депутат рассказал, что не видит смысла отвечать Лукашенко. Однако он обратил внимание на то, как изменилась риторика самопровозглашенного президента Беларуси.

До того, мы помним, как он не очень хорошо говорил об Украине, разными словами называл даже президента Украины и относился к нему не очень уважительно.

Однако сейчас в словах Лукашенко чувствуется страх и уважение к президенту Зеленскому. Он уже другими глазами смотрит на Украину и на ее руководителя,

– отметил Дунда.

Также он отметил, что его заявление было распространено некорректно. На самом деле Дунда говорил в Вильнюсе прежде всего об операции ВСУ Курской области. А конкретно, что победа Украины именно в проведении таких рейдовых и мобильных операций, в частности, в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Также гипотетически возможен вариант, если Лукашенко будет вести себя не очень хорошо, то и проведение операции в Беларуси.

Однако никто, как отметил народный депутат, даже Дмитрий Медведев (он также прокомментировал заявление Олега Дунды – 24 Канал) не упомянул о Брянске, Курске и Белгороде. Только – о Беларуси, хотя она упоминалась как второстепенная.

Из этого можно сделать вывод, что Москве плевать на ее территории, регионы, которые расположены на границе с Украиной. Их не беспокоит Курск, Брянск и Белгород. Я бы советовал жителям этих регионов задуматься о своей дальнейшей судьбе, и зачем им вообще быть под пятой Москвы,

– подчеркнул он.

В то же время в Беларуси еще не сформировались соответствующие обстоятельства для того, чтобы общество начало бороться за новую, демократическую власть. Хотя там есть прослойка людей, которые способны на это.

Это должна быть стратегическая политико-военная операция, которая разрабатывается и реализуется довольно длительное время. И состоится она, конечно, не завтра,

– подчеркнул Олег Дунда.

К слову, Александр Лукашенко 8 октября комментируя возможность захода войск на территорию Беларуси, сказал, что, мол, "пусть попробуют". По его словам, если кто-то "вякает", то это люди, которые "не принимают никаких решений". Никто из серьезных людей, уверен он, даже на уровне украинского президента, не думает, о том, что надо зайти в Беларусь. Это будет, как отметил Лукашенко, "головная боль", которая приведет к "краху вообще в военном плане киевскую власть".