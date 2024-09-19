Лукашенко "готов сотрудничать с Украиной": ЦПД объяснили скандальное заявление диктатора

Александр Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Пушилиным. Во время встречи он заявил: готов сотрудничать с Украиной, но цинично приравнял наше государство к непризнанному образованию "ДНР". В Центре противодействия дезинформации считают, что Лукашенко подыгрывает Кремлю.

"Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой", – заявил диктатор. Интересно, что это уже его третья встреча с боевиком "ДНР". Центр противодействия дезинформации (ЦПД СНБО) выложил сообщение, где объясняет: такое заявление – часть собственной политической игры Лукашенко.

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ЦПД о заявлении Лукашенко о сотрудничестве с Украиной

Подобные заявления в условиях, когда Беларусь остается союзницей государства-агрессора России, является частью кремлевской пропагандистской стратегии по легитимизации оккупированных территорий Украины. Лукашенко пытается оказать политическую поддержку российской квазиреспублике, сравнивая ее с официальными государствами. Сигнализируя о поддержке политических проектов Кремля на ВОТ, он пытается в очередной раз продемонстрировать свою лояльность Путину,

– уверены там.

В ЦПД заметили: Лукашенко примеряет на себя роль "медиатора", выстраивая образ лидера, который якобы стремится к миру.

И выложили скриншоты с пропагандистских каналов, где красной нитью проходит мысль: на Западе не любят "бацьку" и убеждены, что он что-то задумал, а он просто помогает людям. Правда, на роль простых людей предложен мифический народ Донбасса, а Пушилин почему-то назван "огромным другом Беларуси". Путинские приспешники надеются, что "Украина вернется в лоно славянства", мол, будет сотрудничество на основе "взаимоуважения, добрососедства, дружбы". Но очевидно, что речь о дружбе по принуждению.

Важно! Белорусская оппозиция развенчала миф о миролюбии Лукашенко, ведь он своими действиями ставит крест на любой "дружбе". Пушилин приехал не просто так: 20 сентября он ознакомится с белорусским ВПК на КБ "Радар", в частности, с РЭБами и наземными локаторами. А это означает, что военные предприятия Минска становятся реальными целями для Украины.