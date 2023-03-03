Си Цзиньпин прикрывает Лукашенко от давления Путина: зачем это Китаю

По данным Института изучения войны, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать России обходить санкции. Но Китай действительно может помогать России через Беларусь.

Так в комментарии 24 Каналу заявил эксперт-международник Евгений Добряк. Он убежден, что одна из главных задач Китая – это логистические пути в Европу через Беларусь.

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"Обход наложенных на Россию санкций также через Беларусь. Это очень серьезный аспект, который может быть. Но я не думаю, что это будет касаться вооружения и военной техники", – заявил он.

Добряк предположил, что это могут быть товары двойного назначения, ведь санкций на Беларусь в отношении них, микроэлектроники пока нет.

Эксперт-международник считает, что Китай хочет взять под свое влияние бывшие республики СССР. Мол, в европейской части достаточно много интересов Китая, а из-за полномасштабной войны России с Украиной оборвались очень серьёзные цепи логистических поставок товаров Китая в ЕС.

Эксперт-международник рассказал, что означает визит Лукашенко в Китай: смотрите видео

История повторяется

Он уверен, что Беларусь имеет важное значение для Китая, ведь она расположена для него в выгодном географическом положении.

Эксперт-международник отметил, что, фактически, Си Цзиньпин выполняет миссию, которую в свое время хотел сделать бывший глава Китая Мао Цзэдун. Мол, он еще в 1949 году предлагал Иосифу Сталину вариацию, что Китай может стать 16-й республикой СССР, то есть, чтобы потом ассимилировать и доминировать над Советским Союзом.

Си Цзиньпин делает такую же диспозицию на бывшем постсоветском пространстве,

– сказал он.

Каков был визит белорусского диктатора

Он отметил, что визит в Китай самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко очень серьезный. Все потому, что он имеет государственный статус и принимали белорусского диктатора на высоком уровне. Это был, в частности, и обед в золотом зале, и обход почетного караула.

"И подписаны 16 стратегических документов. Плюс к тому, объявлено о ежегодном всестороннем партнерстве между Беларусью и Китаем", – рассказал Добряк.

За спиной у Китая

По мнению Евгения Добряка, подписанные документы между Беларусью и Китаем и их стратегическое партнерство свидетельствуют о том, что глава КНР прикрывает и будет прикрывать Лукашенко от давления Путина по поводу прямого участия Беларуси в войне против Украины.

Участие белорусских вооруженных сил против Украины, снова открытие границ и возможная агрессия против Украины со стороны Беларуси. Это Си Цзиньпину не выгодно,

– заметил он.

Добряк уверен, что так Александр Лукашенко серьёзно балансирует в свою пользу.

"Гарантии безопасности для себя – это номер один. Ну и гарантии безопасности, непосредственно, для Беларуси, чтобы остановить возможное поглощение Россией и в экономическом, и в политическом полностью Беларуси", – подытожил эксперт-международник.

Что известно о визите Александра Лукашенко в Китай