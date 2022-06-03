Лукашенко лег под Путина еще в 2020 году, – Вячорка

Беларусь опрокидывает технику к границе с Украиной. Александр Лукашенко уже окончательно принял правила игры Путина.

Об этом 24 канала рассказал белорусский журналист Франак Вячорка. В то же время он объяснил, почему считает вторжение армии Беларуси в Украину маловероятным.

Обратите внимание В вооруженных силах Беларуси провели собрание специалистов связи и инженеров

Путину важно иметь Лукашенко "на цепи"

"Лукашенко лег под Путина гораздо раньше, в 2020 году, когда Путин спас его после наших протестов", – отметил Франак Вячорка.

Только благодаря этому самопровозглашённому президенту Беларуси удалось удержать контроль, однако восстановить какой-либо порядок или легитимность, которую он тогда потерял – нет. Журналист добавил, что сейчас Лукашенко нужно постоянно создавать так называемые информационные поводы "бить кулаком по столу".

Многое из этих учений, картинок, которое показывает телевидение, на миг создать ощущение подступающего врага. В то же время, Лукашенко хочет продемонстрировать самостоятельность, которой на самом деле нет, сказал белорусский журналист.

Но Путину гораздо важнее иметь такого слабого Лукашенко "на цепи", чем несколько тысяч белорусских солдат без опыта и без оборудования, чтобы вести какие-либо боевые действия.

– добавил Вячорка.

Умирать за Путина не будут, – Вячорка

В ответ на вопрос о том, пересечет ли белорусская армия границу с Украиной и прибегнет к прямой агрессии, ведению боевых действий, он сказал: "Я не верю в это".

"У нас тоже есть свои контакты и мы знаем, какое моральное состояние среди этих военных. Мы знаем, что происходит в генштабе, там действительно сидит российская пятая колонна. Но если говорить о командовании – там люди, которые уже жили и учились в независимой Беларуси и хорошо понимают, что есть Европа, независимость и умирать за Лукашенко или Путина они не будут», – пояснил журналист.

Не пропустите Беларусь минует дороги и мосты у границы с Украиной, – Генштаб

Беларусь стягивает технику: последние новости

Беларусь еще в конце мая анонсировала военные учения вблизи границы с Украиной. В то же время большинство экспертов утверждают, что цель соответствующих мер – держать максимальное количество украинских войск на Северных направлениях.

В то же время зафиксировали переброску военной техники Беларуси из Гродно в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

Однако исключать открытие нового фронта нельзя, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Путин будет оказывать давление на Лукашенко, поэтому нужно готовиться к бою с белорусскими войсками.

Франак Вячорка о вероятности вторжения армии Беларуси: смотрите видео