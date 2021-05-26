На нет 29 лет службы: Лукашенко лишил отца Протасевича воинского звания

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишил воинского звания отца основателя NEXTA Дмитрия Протасевича. Приказ относительно подполковника издали еще 4 мая 2021 года.

Об этом 6 мая сообщил в Твиттере сам Роман Протасевич. Его отца лишили воинских и специальных званий.

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Дмитрий Протасевич служил 29 лет

Учредитель NEXTA отметил, что его отец отдал военному делу 29 лет и уволился в 2019 году.

Он не принимал активное участие в протестах, ни разу не задерживался, ни разу не привлекался. Семьи не трогать, говорите?

– написал Протасевич.

Что известно о задержании Романа Протасевича