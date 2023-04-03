Марионетка на коленях у Путина: как Запад реагирует на выступление Лукашенко

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на Западе никто не воспринимает серьезно. Его единственная цель – оставаться у власти как можно дольше.

Об этом 24 Каналу завил общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. Он добавил, что если бы Лукашенко действительно переживал за судьбу собственной страны, никогда бы не согласился на размещение ядерного оружия.

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Марионетка Путина

По его словам, нынешняя Беларусь все больше напоминает Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, где Лукашенко ведет себя как вождь, но отсутствует реальное влияние. Белорусский диктатор пытается показать миру, что он что-то совместно с Путиным решает, но это самообман.

"Это выглядит, будто он частый гость в доме Путина, и может даже прийти к нему в гости и, возможно, ему даже откроют двери. Но все вокруг понимают, что от Лукашенко зависит очень и очень мало. Если он мог сказать то, что в интересах его страны, никогда бы ядерное оружие не появилось в Беларуси", – прокомментировал Рашкин последнее обращение Лукашенко к народу.

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Он добавил, что выступление белорусского руководителя напоминает спектакль, который на Западе никто не воспринимает всерьез, а самого Лукашенко считают сидящей у него на коленях марионеткой Путина.

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Рашкин подчеркнул, что сегодня Лукашенко оказался заложником собственных мнений о том, что без него Беларусь развалится. Европа готова наложить еще больше санкций за размещение ядерного оружия на территории его страны, хотя решение не принимал он.

"Это классическая ситуация у диктаторов, когда они отождествляют собственное выживание с выживанием страны, которой правят. По его мнению, на Западе "хотят уничтожить Лукашенко и вместе с ним Беларусь". Сейчас он мечется между Россией и Китаем, но выглядит жалко. Никто из диктаторов не хотел бы выглядеть в глазах мирового сообщества так, как Лукашенко", – добавил американский политик.

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