Поехал обсуждать вопросы для Путина, – Гудков об экстренном визите Лукашенко в Китай

Си Цзиньпин встретился с Александром Лукашенко, который во второй раз за год посетил Китай. Несмотря на все официальные заявления по поводу встречи, они в первую очередь могли обсуждать вопросы Путина.

Си принял Лукашенко, как кремлевского гонца, о чем 24 Каналу подчеркнул российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Лукашенко передавал вопросы Путина

По словам Геннадия Гудкова, Лукашенко сейчас на уровне с Шойгу и Лавровым. Он "удельный князь", собственноручно продавший независимость Беларуси. Поэтому за возможными договоренностями отправился к Си решать вопрос Путина.

"Для Китая важен контракт с Путиным. Напрямую он (Си Цзиньпин – 24 Канал) не хочет работать. Мол, мы солидная страна", – объяснил он мотивы Китая.

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Об этом может свидетельствовать и уровень приема Лукашенко, который был на высшем уровне.

"Лукашенко – никем не признанный, везде запрещенный, сдавший страну в аренду, стал удельным князем. Чего с ним встречается Си? Это прибыл гонец от Путина. Китай не хочет терять связь с ним, – отметил оппозиционный политик.

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