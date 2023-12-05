Поехал обсуждать вопросы для Путина, – Гудков об экстренном визите Лукашенко в Китай
Си Цзиньпин встретился с Александром Лукашенко, который во второй раз за год посетил Китай. Несмотря на все официальные заявления по поводу встречи, они в первую очередь могли обсуждать вопросы Путина.
Си принял Лукашенко, как кремлевского гонца, о чем 24 Каналу подчеркнул российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Лукашенко передавал вопросы Путина
По словам Геннадия Гудкова, Лукашенко сейчас на уровне с Шойгу и Лавровым. Он "удельный князь", собственноручно продавший независимость Беларуси. Поэтому за возможными договоренностями отправился к Си решать вопрос Путина.
"Для Китая важен контракт с Путиным. Напрямую он (Си Цзиньпин – 24 Канал) не хочет работать. Мол, мы солидная страна", – объяснил он мотивы Китая.
Геннадий Гудков о визите Лукашенко в Китай: смотреть видео
Об этом может свидетельствовать и уровень приема Лукашенко, который был на высшем уровне.
"Лукашенко – никем не признанный, везде запрещенный, сдавший страну в аренду, стал удельным князем. Чего с ним встречается Си? Это прибыл гонец от Путина. Китай не хочет терять связь с ним, – отметил оппозиционный политик.
Лукашенко во второй раз приехал в Китай: что известно
- Встреча Си Цзиньпина и Александра Лукашенко прошла 4 декабря. Как сообщали белорусские СМИ, они говорили около трех часов. Лукашенко в своем выступлении сказал, мол, Запад "должен благодарить" Пекин за покой и нормальную жизнь.
- Визит Лукашенко был незапланирован. Он также мог обсуждать с Си свои вопросы, в частности о миграционном кризисе на границе. Самопровозглашенный президент Беларуси сделал выводы из сигнала Китая, в частности, его не пригласили на форум "Один пояс – один путь", и "приехал просить прощения".
- Вместе с собой Лукашенко взял на встречу и своего 19-летнего сына Колю. Известно, что он учится в одном из китайских университетов. Вероятно, что диктатор может готовить себе замену.