Лукашенко может быть в критическом состоянии: по сети уже гуляет некролог

Самопровозглашенный президент Беларуси может находиться в критическом состоянии. По имеющейся информации, Лукашенко находится под наблюдением ведущих специалистов в области медицины после встречи с Путиным.

Об этом в своем твиттере рассказал белорусский политический деятель, оппозиционер Валерий Цепкало. По его словам, Лукашенко был экстренно госпитализирован после встречи с российским президентом Путиным.

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Могут скрыть следы отравления

По предварительной информации, подлежащей дальнейшему подтверждению, после встречи за закрытыми дверями с Путиным, Лукашенко был срочно перевезен в Центральную клиническую больницу Москвы,

– говорит Цепкало.

Он отметил, что белорусский диктатор пока находится под наблюдением медицинских специалистов. Причем до лечения Лукашенко, который может находиться в критическом состоянии, привлекли ведущих медиков.

Политический деятель отметил, что диктатор прошел процедуры по очищению крови. Причем его считают нетранспортабельным. По данным Цепкала, усилия по спасению самопровозглашенного президента преследовали четкую цель: "развеять спекуляции относительно якобы причастности Кремля к его отравлению".

У Лукашенко могут быть рецидивы

Независимо от того, выздоровеет он или нет, врачи предупреждают о возможности рецидивов,

– отметил Цепкало.

Он также обратился к западным партнерам. Их он призвал созвать стратегическую сессию в ближайшие дни. Во время нее должны обсудить инициативу "Выборы" и другие меры, которые необходимо принять, "для обеспечения переходного периода".

Тем временем на сайте минского "Динамо" уже успел появиться некролог Александра Лукашенко. Это мы оставим без комментариев.



Сетью гуляет некролог Лукашенко / Фото из соцсетей



На сайте "Динамо" появился некролог Лукашенко / Фото из соцсетей

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