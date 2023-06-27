Зачем Лукашенко Пригожин: Шейтельман предположил замысел белорусского диктатора

У Александра Лукашенко нет ни финансовых ресурсов, ни намерения содержать бойцов ЧВК "Вагнер" на своей территории длительное время. Вагнеровцы могут понадобиться ему в течение нескольких ближайших месяцев для защиты.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Возможно, у белорусского диктатора есть прогноз, что в ближайшие несколько месяцев в России начнутся бунты по свержению путинского режима.

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"Если у Лукашенко есть данные, что через два или три месяца в России могут произойти массовые протесты и смена власти путем переворота, тогда он сможет использовать подразделения ЧВК "Вагнер" для защиты", – говорит политический эксперт.

"Перебазирование" вагнеровцев в Беларусь

Детали соглашения с Евгением Пригожиным неизвестны, а условия, на которых он согласился остановить мятеж, в публичной плоскости были обозначены только в общей форме. Пока нет никакой информации о том, когда, как именно, в каком составе руководитель и подразделения ЧВК "Вагнер" переходят на территорию Республики Беларусь.

"Единственным подтверждением о переходе мятежников в Беларусь является заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, но этого недостаточно, чтобы считать такой переход фактом", – добавил Шейтельман.

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