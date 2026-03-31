После визита в КНДР: политолог предположил, с чем Лукашенко приедет к Трампу
- Дональд Трамп пригласил Александра Лукашенко на заседание Совета мира после освобождения части политзаключенных в Беларуси.
- Политолог Игорь Чаленко считает, что Лукашенко может стремиться продвигать экономические интересы Минска или выполнять роль, определенную Кремлем.
Дональд Трамп заявил, что ждет Александра Лукашенко на следующем заседании так называемого Совета мира после освобождения части политзаключенных в Беларуси. Такой сигнал из Вашингтона звучит противоречиво, потому что Лукашенко остается союзником Кремля, а после поездки в КНДР лишь публично подчеркнул близость к авторитарному блоку.
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала предположил, что Лукашенко может ехать в США не только ради символического контакта. По его словам, за этой историей могут стоять и попытка протолкнуть экономические интересы Минска, и отдельная роль, которую для него может готовить Кремль.
Лукашенко хочет разблокировать продажу белорусского калия
За этой возможной встречей Чаленко прежде всего видит не политическое потепление, а прагматический интерес Минска. Речь идет о попытке снова вывести на внешние рынки белорусские калийные удобрения, продажа которых уперлась и в санкции, и в проблемы с логистикой.
К слову: Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира. По его словам, после контактов американской стороны с Минском удалось добиться освобождения сотен политических заключенных. Трамп отдельно поблагодарил Лукашенко за эти шаги.
Контакт с Вашингтоном может быть нужен Лукашенко не как жест, а как попытка выбить для себя экономическое послабление.
Если говорим непосредственно о Лукашенко, то ясно, что речь здесь идет больше все же об экономике, о Беларуськалии, о попытке организовать разблокирование продажи калийных удобрений на мировом рынке,
– предположил Чаленко.
Но даже в таком сценарии Минск сам ничего не решает. Для нормального экспорта нужен доступ к портам, а здесь Лукашенко упирается уже не только в санкции, но и в позицию соседних стран Евросоюза. То есть возможный диалог с Трампом для него имеет смысл только тогда, если за ним будет стоять попытка повлиять еще и на европейское направление.
Только здесь же есть нюанс. Надо же, чтобы был доступ к порту. А мы же знаем, что есть санкции, и запрещено непосредственно через Польшу и Литву,
– подчеркнул политолог.
Поэтому поездка в США, если она действительно состоится, для Лукашенко выглядит не как дипломатический прорыв, а как попытка снова зарабатывать на одном из ключевых для Беларуси экспортных товаров.
После КНДР Лукашенко трудно отрывать от Москвы
Чаленко не верит в версию, что Вашингтон таким образом пытается оторвать Лукашенко от России или Китая. После поездки в КНДР и публичных реверансов в сторону Пхеньяна такая логика выглядит еще слабее.
К сведению! Во время визита в КНДР Лукашенко обменялся подарками с Ким Чен Ыном и принял участие в переговорах и публичных мероприятиях. С белорусской стороны Ким получил винтовку, пояс, алкоголь, сладости и другие подарки, а от северокорейского лидера Лукашенко привез вазу с портретом, саблю и золотую монету. Обе стороны также публично хвалили политический курс друг друга.
Вместо дистанцирования от авторитарного блока Лукашенко снова показал, где именно он стоит.
Мы же увидели, как он поехал сразу к Ким Чен Ыну и рассказывал, какие молодцы северокорейцы, что воюют против Украины. Это же абсурд тотальный,
– подчеркнул Чаленко.
По его мнению, Лукашенко дальше остается частью той же оси, в которой ключевую роль играет Кремль. Речь идет не о самостоятельной игре Минска, а об участии в общем авторитарном контуре, который открыто работает против Украины и Запада.
Беларусь, пусть и во второй лиге, но часть этой новой оси зла,
– сказал политолог.
Возможная встреча с Трампом выглядит не попыткой изменить курс Лукашенко, а риском дать ему еще одну площадку для легитимации, не меняя при этом его реальной роли в российской политике.
Беларусь готовят как плацдарм против НАТО
Самую большую проблему Чаленко видит в том, что заигрывание с Лукашенко бьет по общей линии Запада в отношении союзников Кремля. По его мнению, такие сигналы из Вашингтона не ослабляют связь Минска с Москвой, а лишь создают лишнюю путаницу там, где позиция должна быть четкой.
Это очень серьезный гвоздь в единство западной антипутинской коалиции. Нельзя заигрывать непосредственно с Лукашенко,
– подчеркнул Чаленко.
После размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, говорить о нейтральной роли Минска уже нет оснований. Беларусь все глубже встраивают в военные планы Кремля, и это касается уже не только Украины.
После тактического ядерного оружия российского на территории Беларуси, после Орешника и всего остального, ну а где тут баланс? Это не баланс. Беларусь готовят и дальше как плацдарм для наступления против стран НАТО,
– сказал политолог.
Лукашенко не выходит из российской орбиты, а дальше остается частью той схемы, которую Москва выстраивает и против Украины, и шире против Запада.
Что известно о новых внешних маневрах Лукашенко?
- В США в последнее время все активнее выходят на контакт с Александром Лукашенко. Николай Маломуж считает, что Дональд Трамп пытается втянуть белорусского правителя в собственную орбиту влияния, как ранее Вашингтон пробовал действовать с другими авторитарными лидерами. Сам Лукашенко, по его словам, тоже видит в этом шанс на случай, если Россия начнет ослабевать, и пытается подготовить себе запасной выход.
- Павел Латушко считает, что поездка Лукашенко в КНДР имела не только символический, но и политический смысл. По его мнению, белорусский правитель пытался показать свой внешнеполитический вес и привлечь к себе внимание, потому что обычно его международные контакты ограничиваются Россией.