Лукашенко надумал изменить Конституцию, чтобы не дать оппозиции прийти к власти

Александр Лукашенко решил сделать конституцию Беларуси "более современной". Такие изменения предусматривают закрытие пути к власти для оппозиции.

Самопровозглашенный президент заявил, что оппозицию нельзя допустить к власти. Новая конституция, по словам диктатора, должна учесть этот "нюанс".

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В новом законе предлагают разделить обязанности между президентом, правительством и парламентом. Лукашенко подчеркнул, что конституция должна предоставить правовой статус "Народному собранию".

Референдум по изменениям в конституцию в Беларуси хотят провести не позднее февраля 2022 года.

Оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 10 годам тюрьмы

Недавно белорусский суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 10 и 11 годам заключения. Их признали виновными в захвате власти. В Евросоюзе призвали Лукашенко немедленно освободить политических заключенных. Заметим, Колесникова и Знак находятся в неволе еще с сентября 2020 года.

Что известно об изменениях в конституцию Беларуси