Лукашенко находится в тяжелом психологическом состоянии, – белорусский оппозиционер Латушко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии. Он растерян из-за ультиматума от Владимира Путина.

Об этом 24 каналу заявил белорусский оппозиционер и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко. Лукашенко снова поехал к Путину на частично закрытую встречу, которая продлится с 23 по 25 июня.

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Как отметил Латушко со ссылкой на собственные источники, после предыдущего майского визита Лукашенко был полностью шокирован. Он пытается скрыться от ответов на ультиматумы, которые выставил Путин. Вероятно, это касается полномасштабного вступления Беларуси в войну против Украины.

Лукашенко сейчас в ужасном психологическом состоянии

Это можно увидеть за его дальнейшими действиями. Недавно Лукашенко внезапно уехал в свои родные края в Александрию, где посетил агрогородок, рапсовые поля и телячью ферму. Таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси подает совершенно неоднозначные сигналы.

Он пытался подать вообще непонятные сигналы. То ли мир наступил, то ли война его не интересует, то ли он просто спрятался,

– отмечает Павел Латушко.

Очень показательной была ситуация с приездом главы российского правительства Мишустина в Минск. Лукашенко с ним почему-то не встретился – в этот момент он как раз находился в родной Александрии. Но впоследствии самопровозглашенный президент также неожиданно вылетел в Санкт-Петербург в Путин.

"Показательно было то, что Мишустин обедал с послом России в Беларуси Грызловым. Как дипломат скажу, что это исключительная ситуация. Когда глава правительства идет не на официальные обеды, а просто к послу. Это значит, что либо программа пуста, либо он не хочет никого видеть; или тот, с кем он хотел встретиться, просто скрылся", – считает Латушко.

Лукашенко в тяжелом психологическом состоянии, – Латушко: смотрите видео

Путин хочет дожать Лукашенко

В общем, Павел Латушко считает, что Путин пытается дожать Лукашенко, чтобы он таки вошел в наземную операцию против Украины. Приближенные к самопровозглашённому президенту чиновники и предприниматели готовятся к такому варианту. Они уже эвакуируют собственные семьи из Мозыря, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

По данным Генерального штаба ВСУ в Беларуси нет сформированных наступательных группировок, которые можно было бы привлечь для масштабной наземной операции. Там утверждают, что риск продвижения к границе Украины минимальный.

Это же подчеркивал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Ситуация под полным контролем. Если белорусы рискнут нападать, то разведка заранее об этом будет знать. А украинские военные готовы к любому развитию событий.