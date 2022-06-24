Про це 24 каналу заявив білоруський опозиціонер та колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко. Лукашенко знову поїхав до Путіна на частково закриту зустріч, яка триватиме з 23 по 25 червня.

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Як наголосив пан Латушко з посиланням на власні джерела, після попереднього травневого візиту Лукашенко був повністю шокований. Він намагається сховатися від відповідей на ультиматуми, які Путін йому виставив. Ймовірно, це стосується повномасштабного вступу Білорусі у війну проти України.

Лукашенко зараз в жахливому психологічному стані

Це можна побачити за його подальшими діями. Нещодавно Лукашенко раптово поїхав у свої рідні краї в Олександрію, де відвідав агромістечко, рапсові поля та телячу ферму. У такий спосіб самопроголошений президент Білорусі подає зовсім неоднозначні сигнали.

Він намагався подати взагалі незрозумілі сигнали. Чи то мир настав, чи то війна його не цікавить, чи то він просто собі сховався, – зазначає Павло Латушко.

Дуже показовою була ситуація із приїздом глави російського уряду Мішустіна до Мінська. Лукашенко з ним чомусь не зустрівся – в цей момент він якраз перебував в рідній Олександрії. Але згодом самопроголошений президент так само несподівано вилетів в Санкт-Петербург до Путіна.

"Показовим було те, що Мішустін обідав з послом Росії в Білорусі Гризловим. Як дипломат скажу, що це виняткова ситуація. Коли глава уряду йде не на офіційні обіди, а просто до посла. Це означає, що або програма пуста, або він не хоче нікого бачити; або той, з ким він хотів зустрітися, просто сховався", – вважає Латушко.

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Путін хоче дотиснути Лукашенка

Загалом Павло Латушко вважає, що Путін намагається дотиснути Лукашенка, щоб він таки увійшов в наземну операцію проти України. Наближені до самопроголошеного президента посадовці та підприємці готуються до такого варіанту. Вони вже евакуйовують власні родини з Мозиря, де розташований нафтопереробний завод.

За даними Генерального штабу ЗСУ в Білорусі наразі немає сформованих наступальних угруповань, які можна було б залучити для масштабної наземної операції. Там стверджують, що ризик просування до кордону України наразі мінімальний.

На цьому ж наголошував начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Ситуація під повним контролем. Якщо білоруси таки ризикнуть нападати, то розвідка заздалегідь про це знатиме. А українські військові готові до будь-якого розвитку подій.