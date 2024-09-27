"Россия за нас впишется": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия

Александр Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах использует ядерное вооружение. Также самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что нападение на его страну будет означать начало третьей мировой войны.

Александр Лукашенко встретился со студентами технических специальностей. Во время выступления диктатор поблагодарил Путина за внесение поправок в ядерную доктрину. Напомним, что глава Кремля сообщил о необходимости уточнить обстоятельств для применения его страной ядерного оружия. В частности, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерной предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Также Путин пригрозил ядеркой в случае атаки на Беларусь.

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"Это уже мировая война"

Как только они (НАТО – 24 Канал) нападают на нас, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается,

– подчеркнул Лукашенко.

Причем он пытался очернить Альянс. "НАТО есть НАТО. Американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже потирает руки", – сказал политик.

Лукашенко предположил, что в случае использования Беларусью и Россией ядерного оружия, им могут ответить.

Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся,

– заявил самопровозглашенный диктатор.

Также на встрече со студентами Лукашенко признался, что не знает, кто, кроме него, мог бы возглавить Беларусь.