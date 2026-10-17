"Лукашенко начинает бояться": интервью с белорусским оппозиционером Латушко о угрозах из Минска и учениях ОДКБ

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об истинных причинах военной риторики диктатора.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о военной агрессии. Он отметил, что Беларусь должна готовиться к этому. Однако за этими словами скрывается не столько желание вступить в полномасштабную войну, сколько страх перед НАТО.

На фоне этого на территорию Беларуси прибыли войска стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности российские, для проведения совместных учений. Это может свидетельствовать о подготовке определенного сценария после перемирия со стороны Кремля.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал об истинных причинах военной риторики Лукашенко, объяснил, почему тот устраивает провокации с мигрантами на границах ЕС и предположил, что задумали в ОДКБ. Подробности – читайте в материале.

Почему Лукашенко снова заговорил о войне?

13 октября Лукашенко созвал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности бригады внутренних войск МВД и призвал готовиться к неблагоприятным сценариям. Он говорит: "Мы не агрессивны, но к агрессии готовимся". А кому адресованы эти слова? Соседям, Вашингтону, собственным силовикам? Почему он испугался? К чему он снова готовится?

Я думаю, что военная риторика Лукашенко, которая не сходит с его уст, связана действительно со страхом. Страхом того, что если Россия потребует от него присоединиться к агрессивным действиям в отношении Запада или Украины, то в этом случае может последовать ответ.

Этого ответа он очень боится. Поэтому Лукашенко постоянно и непрерывно проводит учения.

Во время этого совещания он вновь заявил, что Беларусь будет продолжать проверку вооруженных сил, точечную внеплановую проверку. Это поручение государственному секретариату Рады безопасности. Он требует от министра обороны и начальника Генерального штаба не придумывать ничего особенного, даже в контексте опыта так называемой "своей". Он говорит, что эту работу нужно проводить так, как будто речь идет о нормальных военных конфликтах.

Упоминает даже операцию "Багратион", говорит о том, что прекрасно осведомлен, по каким дорогам условный "враг" может войти на территорию Беларуси, а вокруг болота, соответственно, по ним танки не пройдут. Поэтому он хочет точечно мобилизовывать людей, в частности – внутренние войска, которые смогут быстро развернуться в тех местах, где будет находиться условный "враг".

То есть он там уже излагает целую военную стратегию, ведь он же "специалист" во всех сферах, начиная от баяниста и заканчивая футболистом. Ну и здесь он, конечно, уже и военный стратег. А все эти военные сидят рядом и записывают.

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Конечно, в первую очередь – страх. Он отвечает на заявление Алексуса Гринкевича. Это главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. Во время Варшавской конференции по безопасности он заявил, что НАТО приняло новую оборонную стратегию: в случае агрессивных действий в отношении одного из государств НАТО сработает статья 5 Вашингтонского договора, и НАТО нанесет удары с использованием дронов и роботов по территориям, по воинским частям, военным объектам, расположенным в Калининградской области, в Ленинградской области возле Санкт-Петербурга, а также по военным объектам на территории Беларуси.

Понятно, что когда Лукашенко слышит такие заявления со стороны главнокомандующего войсками НАТО генерала Гринкевича (интересно, кстати, что у Гринкевича белорусские корни, его прадед родом с территории Беларуси), ему становится страшно. Потому что, с одной стороны, на него давит Путин, он может понадобиться Путину, но с другой – он ясно услышал, что НАТО наметило Беларусь в качестве мишени.

Для меня как для белоруса это печально, обидно, и я, конечно же, не хотел бы, чтобы война пришла на территорию Беларуси. Но мы должны четко говорить всем, что полную ответственность за то, что Беларусь стала мишенью для НАТО, несет диктатор Лукашенко. Он на протяжении этих 32 лет выстраивал одновекторную политику, решил строить отношения исключительно с Россией, которая превратилась в страну-агрессора еще до 2022 года.

В 2020 году он, с треском проиграв выборы, приполз на коленях и попросил: "Володя, спаси меня, помилуй". ВОТ ему сказал: "Хорошо, я помогу тебе силой удержать власть, но тогда ты поддержишь меня в 2022 году". И Лукашенко, конечно, дал на это согласие. Помним, как они консультировались, встречались. И буквально за несколько недель до 24 февраля 2022 года подписал военную доктрину, в частности впоследствии подписал договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства.

Все договоры, предусматривающие размещение ядерного оружия "Орешника" на территории Беларуси, совместное развитие военной инфраструктуры, вооружение белорусских вооруженных сил, возможность входа российской армии на территорию Беларуси. То есть почему он удивляется, если он проводил такую пророссийскую политику, если он продал военную политику Беларуси и внешнюю политику в интересах России?

Теперь, к сожалению, Беларусь рассматривается как военный придаток России, как военный союзник. Кроме того, это подтверждается, к сожалению, историей. Ведь он предоставил территорию Беларуси для полномасштабного вторжения. И Лукашенко этого боится.

И он, конечно же, с одной стороны, повторяет, что мы не хотим войны и так далее, даже предлагает соседям торговые отношения. С этим можно согласиться: он бы не хотел, чтобы вооруженные силы участвовали в войне. Но, с другой стороны, если его прижмет к стенке "старший брат" (Россия, – 24 Канал), как он сам его называет, то ему будет трудно выкрутиться. Поэтому лучше быть готовым на всякий случай.

Какую игру задумал белорусский диктатор в отношении Европы?

13 октября Лукашенко отверг причастность Минска вообще к каким-либо вооруженным людям в масках, к инциденту на границе с Латвией. Говорит: "Со мной подобные действия не согласовывались". При этом ранее, за день до этого, Лукашенко заговорил о необходимости экономического сотрудничества с Польшей, Литвой, Латвией. Кажется, что хочет Лукашенко? Он уклоняется, действительно хочет как-то торговать, а не воевать, или просто занимается замыливанием глаз?

Это калийно-дизельные игры. Он идет в фарватере российской политики, которая сейчас стремится снять с себя санкции. Мы видим, что существует полное расхождение в политике Европейского Союза и президента США Дональда Трампа. Трамп идет на снятие экономических ограничений, введенных за агрессию против Украины, в нашем контексте – еще и за гибридную агрессию против Европы и нарушение прав человека. И таким образом они вот разыгрывают эти "калийно-дизельные" игры.

Но всем политикам нужно очень четко понимать: если кто-то считает, что благодаря снятию санкций с Лукашенко можно создать какую-то платформу, площадку для того, чтобы он отдалился от России, то этот человек, этот политик абсолютно не понимает отношений между Путиным и Лукашенко. Еще раз давайте зафиксируем: после 2020 года, когда Путин пришел ему на помощь, чтобы сохранить власть силой, Лукашенко взял на себя полное обязательство выполнять все прихоти Кремля, связанные с агрессивными действиями в отношении Украины, так и в отношении Европейского Союза, и закрепил это подписанием соответствующих двусторонних военно-политических соглашений, соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

То есть у него есть полное обязательство, а у Кремля есть весь набор инструментов, чтобы заставить Лукашенко выполнять это обязательство. Потому что мы с вами прекрасно знаем, к сожалению, из нашей современной истории, что не все договоры соблюдаются, и одна из стран может просто начать агрессию и нарушить международное право. Тот же Лукашенко может предоставить территорию для российской армии или для ракетных атак с использованием дронов, хотя это нарушает договор о дружбе и добрососедстве между Беларусью и Украиной.

Но у Путина достаточно инструментов, чтобы заставить его. Он фактически шантажирует европейские страны. Посмотрите, как это выглядело. Вот, например, если посмотреть на гибридную агрессию, связанную с мигрантами. Шел массовый поток мигрантов в направлении Польши. Это очень сильно не устраивало Польшу.

Польша вложила миллиард евро в создание двухуровневой системы защиты, затем мастерски сыграла в дипломатии с Китаем, и Китай заставил Лукашенко отказаться от направления мигрантов, иначе бы просто прекратился транзит китайских товаров через белорусско-польскую границу. Фактически из-за шантажа Лукашенко пришел к тому, что вот и состоялась встреча на достаточно высоком уровне – министров иностранных дел Беларуси и Польши.

Что он делал с Литвой? В прошлом году он запускал воздушные шары, из-за которых регулярно закрывались литовские аэропорты. Насколько я знаю, Литва планирует в связи с этим подать иск о компенсации за экономический ущерб, нанесенный именно этими контрабандными гибридными действиями.

Одновременно министр иностранных дел Лукашенко и его заместитель предлагали литовцам: "Давайте сядем, договоримся". Снова шантаж.

Что происходит с Латвией? Мы видели с вами некоторое время назад, что " группа мигрантов пытается прорваться " в сопровождении фактически вооруженных людей даже прорывается на территорию Латвии. Но до этого, кстати, по нашим сведениям, высокопоставленный американский дипломат, находясь в Риге, трижды предлагал Латвии начать диалог с Лукашенко.

Латвия на это ответила: "Нет". Даже премьер-министр Латвии заявил: "Ни о каком диалоге речи не идет. Нужно усиливать санкционное давление на режим Лукашенко за то, что он творит на границе".

Что делает Лукашенко в ответ? Он подкидывает группу мигрантов, которые входят на территорию Латвии и устраивают там целый дебош, такую огромную авантюру, которую можно было бы даже рассматривать как элемент агрессии.

То есть он использует шантаж, и здесь он тоже угрожает соседям: "Вы же не хотите войны". То есть как бы намекает: если вы не начнете со мной торговаться, будет война. Вот такой метод. И, к сожалению, некоторые европейские политики на это ведутся. То есть с террористом, шантажистом, который создает им проблемы, пытаются начать общаться, думая, что благодаря этому они остановит эти угрозы. А в результате Лукашенко на этом выигрывает. Он пытается за счет этого снять санкции.

Что касается ядерного оружия, то это вообще ложный тезис. Посмотрите, кто первый, как говорится, начал? Кто в 2022 году начал размахивать ядерным дубиной? Медведев, потом Путин. Мы с вами недавно слышали, что заявил Патрушев, Лавров говорит то же самое. А российская пропаганда по всем телеканалам трубит, что Россия сожжет Лондон, Берлин.

А что сделал Лукашенко? Лукашенко, когда договаривался с Путиным о предоставлении территории для агрессии против Украины, сказал: "Мне нужно ядерное оружие для того, чтобы обезопасить себя". И тогда, 27 февраля 2022 года, состоялся референдум. Конечно, он не состоялся, там все было сфальсифицировано, были внесены поправки в Конституцию о том, что Беларусь перестала быть безъядерным государством. После этого Лукашенко подписал договор о гарантиях безопасности, в который включил возможность размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.

А теперь Лукашенко обижается, что Литва вносит изменения в свою конституцию и отказывается от безъядерного статуса. Так кто же начал первым? Если его огорчает то, что вооруженные силы НАТО и стран-членов НАТО размещаются вдоль границы с Беларусью, то в чем же причина? Причина в том, что идет война против Украины, которая началась, в частности, с территории Беларуси. Причина в том, что Лукашенко с 2021 года засылает мигрантов на территорию Европейского Союза, дестабилизируя ситуацию на границах и внутри этих государств.

А вот этот инцидент с латвийской границей – он вообще смехотворен. Лукашенко вообще заявил, что это латвийцы сами на себя напали. Представляете, какую абсурдную версию рассказывает Лукашенко.

Понятно, что все это инспирировано Лукашенко. Сейчас этот прием используется для того, чтобы оказывать давление на европейские страны, заставлять их тратить больше денег на свою оборону и изменить свою политику в отношении поддержки Украины.

Стратегической целью Кремля был, есть и будет развал Европейского Союза. Это один из методов, который должен привести к развалу Европейского Союза.

Что у них уже получилось. Например, на некоторых границах введен пограничный контроль. Возьмем, к примеру, польско-литовскую границу. Если кто-то пересекает границу, там каждую машину осматривают и у каждого человека проверяют документы. То же самое: кто едет, например, через польско-немецкую границу, там тоже есть пограничный контроль. То есть это то, что всегда было плюсом Европейского Союза – беспрепятственное пересечение границы.

Всего, кстати, с 2021 года, по нашим подсчетам, в Польшу было около 140 тысяч попыток незаконного въезда мигрантов, в Литву – 25 тысяч, а в Латвию – 48 тысяч. С начала этого года наибольший поток мигрантов направляется в сторону Латвии – уже около 12 тысяч. А почему-то Польше удалось защититься, а Латвия, к сожалению, имеет самый низкий уровень защиты на государственной границе.

И поэтому они видят, что там есть бреши. Они перенаправили этих мигрантов с польского направления на латвийское, потому что там этим мигрантам просто легче попасть на территорию Европейского Союза.

Но задумка изначально была вообще, как говорится, кошмарной. Ведь когда в 2021 году они начали эту спецоперацию, когда колонны мигрантов шли в направлении Польши, когда там происходили столкновения с полицией прямо на линии государственной границы, думали, что сейчас они забросят эти сотни тысяч мигрантов на территорию Европейского Союза, и что Меркель это поддержит.

После этого начинается полномасштабное вторжение на территорию Украины, агрессия. Значит, беженцы из Украины устремляются в Европу, и там мы с вами получаем такую взрывоопасную смесь. К этому добавляются, кстати, и белорусы, которых тоже очень много выезжало в 2020, 2021 годах, но следующая большая волна пришлась на 2022 год.

То есть они рассчитывали, что на территории Европы сложится такая взрывоопасная смесь: украинцы, белорусы, граждане африканских и азиатских государств – все вместе. И это должно было дестабилизировать Европу, подорвать экономику Европейского Союза, чтобы Европейский Союз не стал реальным помощником и союзником для борющейся Украины. В этом и заключалась задумка.

Ну а сейчас Лукашенко, конечно, работает на свою аудиторию. Он здесь рассказывает, что он за мир, за дружбу. Но история же все помнит, все четко помнят, и все понимают, как это было, как это развивается.

Что на самом деле скрывается за учениями ОДКБ?

А странам НАТО что следует обратить особое внимание в ходе этих учений, проходящих на территории Беларуси? Задействовано многое: 300 единиц техники, беспилотники. Проводятся различные миротворческие задачи, или не миротворческие?

У меня есть своя версия по этому поводу, и я попробую ее изложить. Эти учения состоят из двух составляющих:

Коллективные миротворческие силы ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан);

Радиационно-химические, биологические учения.

Почему именно сегодня они проходили? Происходит радиационно-химическая, биологическая атака, и они учатся ее отражать. Они как раз изучают опыт, как реагировать на неожиданное появление инфекций на территории того или иного государства.

А где у нас недавно была обнаружена инфекция? Будь то чума или чума на территории России. Поэтому появление этой составляющей в учениях я бы связывал именно с этой угрозой. Если вдруг происходит распространение страшной болезни, значит, к этому нужно готовиться. Но это небольшая часть.

А если мы с вами посмотрим на подготовка этих коллективных миротворческих сил ОДКБ, то увидим, что они проходят сейчас под Витебском до 16-го числа. Это полигон "Лосвидо", там дислоцируется 103-я десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. На ее базе все это проходит, и они отрабатывают три этапа:

Первый – войска этих государств должны занять определенные зоны ответственности, провести разведение противоборствующих сторон;

Второй – если идет война или конфликт, они обеспечивают безопасную обстановку и берут эти зоны под контроль;

Третий – передают объекты критической инфраструктуры местным властям после того, как они стабилизируют обстановку.

Все это выглядит как возможный сценарий в случае перемирия. Потому что о мире говорить очень сложно, когда нарушено международное право и незаконно захвачены территории. Как здесь говорить о мире? Допустим, наступает перемирие между Россией и Украиной. И вот как будут располагать эти войска для того, чтобы развести противоборствующие стороны.

Путин пытался это сделать в 2014 году. То есть такая идея направить миротворцев ОДКБ уже существовала, но тогда это было невозможно осуществить, потому что те территории, которые Россия оккупировала на тот момент, формально не были территориями России, а в рамках соглашения Организации Договора о коллективной безопасности государства-члены ОДКБ могут размещать свои войска только на территории государств ОДКБ. Поэтому тогда этот сценарий не сработал.

Сейчас Россия, разумеется, нарушив международное право, включила эти территории в Конституцию. Значит, это формальное препятствие для размещения войск государств ОДКБ как бы снято. Фактически это такой сигнал Западу, что если мы когда-нибудь приступим к мирным переговорам, к перемирию, то Кремль хотел бы разместить на своей незаконно оккупированной территории именно войска ОДКБ.

Но сама по себе эта идея абсурдна. Россия уже там присутствует. Там стоят российские войска, это войска агрессора. Если туда придут белорусские вооруженные силы, то, извините, Беларусь, с точки зрения международного права, тоже агрессор. Поэтому, опять же, формально, что они там будут делать? Кто остается? Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Но однозначно Путин хочет показать Западу, что никаких войск НАТО со стороны Украины или линии обороны быть не должно. Якобы, если и должны быть войска, то только войска ОДКБ. Они готовятся к этому сценарию. К сожалению, мы не можем с вами сказать, что это произойдет завтра или послезавтра. Нам бы хотелось, чтобы перемирие наступило как можно скорее, но они уже готовят почву для этого.

Есть еще одно предположение по этому вопросу, но я верю в него меньше: это такое ИПСО, будто бы тоже дающее Западу сигнал.

Понятно же, что если войска ОДКБ, например, появятся на этой линии, то, во-первых, их в любой момент можно будет отозвать, потому что решение принимает Кремль.

Во-вторых, они могут просто не замечать нарушений перемирия, которые будут совершать россияне. Повторюсь еще раз – это абсурдно, что мы говорим, что российские силы станут миротворческими силами в рамках коллективных миротворческих сил ОДКБ. Это же смешно. Какие они миротворцы, если они агрессоры?

Что свидетельствует о кадровых перестановках в Беларуси?

Продолжаются кадровые чистки, перестановки. 14 октября Вадим Суров был назначен заместителем министра обороны, Владимир Куприянюк – первым заместителем начальника Генштаба, Алексей Хузияхметов – начальником Главного разведывательного управления. А эти назначенцы, они близки к России?

Это назначение связано с тем, что он отправил в отставку шестерых генералов, а затем и начальника Генерального штаба. Но если мы посмотрим, то увидим, что Владимир Куприянюк, первый заместитель начальника Генерального штаба, числится в базе "Миротворец". Значит, он поддерживал агрессивные действия против Украины.

Стоит обратить внимание и на Алексея Хузияхметова, начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны. Их пятую отдельную бригаду сил специальных операций в 2020 году перебросили в Брест для подавления протестов. После Минска самые массовые протесты проходили именно там.

Фактически он подозревается в совершении убийства Геннадия Шутова, одного из протестующих. Два офицера застрелили его в спину, а потом заявили, что он им угрожал. То есть человек уходил от них, стоял спиной, и врачи подтвердили, что он был застрелен в спину. Но в итоге признали виновным погибшего Геннадия Шутова. Ну и также давали ложные показания в отношении еще одного протестующего.

Поэтому этот товарищ, конечно, причастен к преступлениям против белорусского народа. Вот такие назначения. Все для того, чтобы усиливать агрессию.