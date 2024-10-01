Россия почти дожала Лукашенко, но ветер подул в другую сторону

Кремль с 2020 года давил на Лукашенко для принятия им решений, которые отрубают возможности дрейфа от России. До 2022 года – это признание Крыма, потом торговля с квазиреспубликами Донбасса, а с 2022 года – соучастие в агрессии.

Лукашенко хочет дружить с сильными

Уже к 2023 году стало очевидно, что военная мощь России несколько пробуксовывает, если говорить мягко. Минск попытался дистанцироваться от участия в войне, однако зарабатывая на российских заказах продукции двойного назначения, а часто и комплектации для российской техники.

Читайте также Какое наследие Байден оставит после себя и при чем здесь Украина

Активизировался и китайский трек белорусской политики, направленный на "узбекизацию" белорусской политики. (Здесь стоит вспомнить как Узбекистан за неполные 10 лет перескочил из зоны доминантного влияния "русского мира" в условный "китайский мир").

Но война продолжалась, Россия провела операцию по взятию Бахмута, а летнее наступление Украины 2023 года не дало результатов. Александр Лукашенко (что для него логично) решил "дружить с сильным", как ему казалось.

В этом Кремль увидел возможности и начал давить дальше. Ключевое – признание оккупированных украинских территорий частью России. То есть сделать политический шаг, после которого дорожка одна – превращение страны в субъект федерации. Именно в это время (апрель – май) началась и ядерная эпопея.

Стоит вспомнить и тему украинских детей. Именно на март 2023 года приходится решение о приеме групп похищенных молодых украинцев на "оздоровление" в белорусских санаториях и детских базах отдыха.

Но одному старому политику с исключительными усами снова повезло. Состоялось выступление Евгения Пригожина по результатам которого Лукашенко оказался в положении, когда (по мнению российского общества) он помог Кремлю во всей России. Давление Москвы сменилось на мелкий шантаж Минска по вопросам цен на энергоносители, снятия барьеров в торговле.

На этом фоне политический трек привязки Беларуси к России был на несколько месяцев поставлен на паузу. Однако часть экономических соглашений, как прямое транспортное сообщение с Крымом, Кремль продавил. Было даже подписано соглашение о возможности запуска поездов на оккупированный украинский полуостров с 2024 года. Белорусские государственные турагентства начали активно призывать бюджетников "отдохнуть в Крыму" летом – осенью 2023 года. Активизировались поставки товаров в так называемые "Л/ДНР".

Интересно Как Камала Харрис удачно воспользовалась пасом от Администрации США

Но на китайском направлении движения не было. В Беларуси завалили "домашнее задание" от Пекина. Причем так, что ни Лукашенко, ни его министров демонстративно не пригласили на саммит "Пояс и путь". Более того, настойчиво рекомендовали без выполненных обязательств лишний раз не ехать в Пекин.

Беларусь качает в разные стороны

Тем временем ветер снова меняется. Украина начинает потихоньку доставать до целей в глубине России (те же дроны), а Черноморский флот, чтобы не стать "подводным", уходит в Новороссийск. Китай проводит "воспитательную работу" с Минском, в частности уменьшая законтрактованные на 2024 год объемы импорта удобрений. Случается чудо – домашняя работа делается, Пекин реагирует и снова входит в игру.

Ветер снова меняется. Но постепенно: сначала в риторике. Владимир Зеленский перестает быть "гнидой" (высказывания марта 2023 года) и становится Владимиром Александровичем (заявления марта 2024 года). Более того, отвечая на вопрос российского пропагандиста об Украине, Лукашенко говорил: "Не хочу, чтобы Владимир Александрович на меня обиделся". Бывает.

Тем временем Китай подает сигналы, что готов "взяться за Беларусь". Но требует ответных сигналов из Минска. И они приходят. Проходит кадровая ротация управленцев в правительстве и администрации президента Беларуси. На должности впервые за 4 года возвращаются (и назначаются) "люди не в погонах". Количество мигрантов, которые штурмуют польскую границу, уменьшается минимум в 2 раза, регулярно выходят указы о помиловании политических заключенных (пусть небольшими партиями, но процесс идет), а в Минск едут китайские правительственные делегации.

Лукашенко несколько раз заявляет о рациональности "китайского плана в отношении Украины". Причем сразу после того, как Путин назвал его "неприемлемым для России".

Это происходит на фоне регулярных пожаров на российских НПЗ. Тут Лукашенко опять зарабатывает на России, добиваясь скидки на нефть от Путина, продавая тому (но уже без скидки) нефтепродукты. Выбивает еще пару самолетов, которые Кремль вместо отправки (по контракту) в Беларусь думал передать собственным вооруженным силам.

Важно Россияне попытаются за месяц отбить Курскую область

Далее происходит Курская операция и, мягко говоря, вялая реакция Кремля. Ветер с другой стороны усилился. Пленным, которые едут на обмен (кто не знал – значительная часть обменов идет через белорусскую территорию, как и возвращение ряда украинцев из России) дают "продуктовые наборы" в брендированных пакетах. Такая себе ненавязчивая попытка показать свое миролюбие.

Далее в Беларуси начинают сбивать российские "Шахеды". Минск готовит ряд соглашений с Китаем и активно лоббирует идею вступления в БРИКС. Здесь стоит напомнить, что в формате отрыва Минска от Москвы Китай продавил вступление Беларуси в ШОС, но по БРИКС гарантий не давал.

Лукашенко нужно одобрение на следующий срок

Россия также не спит, но инструментарий на сегодня ограничен. Максимум, на что хватило Москвы, – заявить о включении темы Беларуси в свою ядерную доктрину. Политически сильный шаг, такое себе заявление, что без Москвы решать вопрос будущего Минска не получится. Для стран Запада – возможно, для Пекина – здесь есть варианты.

На этом возвращаемся к теме поездов в Крым. Помните, в 2024 году должны были поехать? Представитель российского перевозчика "Гранд сервис экспресс" заявил буквально следующее: "Организация такого проекта зависит от многих факторов и требует межгосударственных согласований. Пока что такого маршрута в нашей маршрутной сети нет. График движения согласован на ближайшие 3 года". Ветер дует в другую сторону.

Актуально Враг активизировал БпЛА "Орион": в чем проблема сбивания этих дронов

Поэтому я не удивлюсь новым кульбитам Лукашенко, которые сильно зависят от политического ветра. В ближайшее время будем ждать реакцию на швейцарском направлении.

Во-первых, потому что Швейцария будет одним из переговорщиков по белорусскому политическому кризису (отношения со странами ЕС).

Во-вторых, потому, что это государство заявило о поддержке "китайско-бразильских предложений" по Украине.

Ну и стоит ожидать интересных событий после саммита БРИКС. Напомню, что Лукашенко, судя по его поведению, пока не получил одобрения на следующий президентский срок ни от Москвы, ни от Пекина. Присутствие Си Цзиньпина в Казани – одна из последних возможностей выбить такое согласие. Желательно от "дальнего" восточного друга. Ну или гарантии поддержки "сменщика".