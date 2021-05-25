Лукашенко не ожидал, что за судьбу Протасевича поднимутся Байден и ЕС, – Калиновский

Из-за задержания журналиста Романа Протасевича, некоторые европейские страны закрыли авиасообщение с Беларусью. Джо Байден поддержал введение новых санкций. Александр Лукашенко не ожидал такой реакции мира.

Такое мнение высказал журналист Валерий Калиновский. Он отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко не ожидал также реакции от Украины.

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Журналист о судьбе Протасевича

По словам Калиновского, кроме Романа Протасевича в Беларуси есть еще более 400 политических заключенных. Там продолжаются суды, а заключенные заявляют об издевательствах и пытках. По его мнению, судьба Протасевича в белорусских тюрьмах – "очень серьезная".

Лукашенко не ожидал, что за судьбу Протасевича и его девушки поднимутся и Байден, и ЕС. И что Украина, вместе с другими цивилизованными государствами, будет вводить санкции. В частности, останавливать авиасообщение с Беларусью,

– убежден Калиновский.

Кроме того, журналист подчеркнул, что неизвестно, был ли адвокат у Протасевича. Поэтому вообще его судьбу сложно предсказать. В то же время известно, что у его девушки Софии Сапеги адвоката не было. Она является гражданкой России.

Реакция мира на задержание журналиста: главное

Украинским авиакомпаниям и самолетам запретят полеты в воздушном пространстве Беларуси с 26 мая.

Джо Байден поддержал введение новых санкций против режима Лукашенко.

В Евросоюзе запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

О прекращении авиасообщения заявили также финская и французская компании.

Основателя NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, которым он летел из Афин в Вильнюс, принудительно приземлился в Беларуси.

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