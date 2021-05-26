Лукашенко не пойдет на уступки, поэтому санкции вряд ли сработают, – белорусский журналист

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не готов уступить часть своих полномочий. Учитывая это, санкции Запада в отношении белорусского государства вряд ли сработают.
Редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук предположил, что Евросоюз скорее всего не пойдет на решительные действия в отношении Беларуси. Говорится о введении серьезных экономических санкций и разрыве дипломатических отношений со страной.
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Какие санкции могут грозить
Лукашук отметил, что взамен ЕС может наложить определенные санкции в отношении отдельных лиц или предприятий. По его словам, опыт всех предыдущих ограничений, которые накладывали на Беларусь, свидетельствует о том, что они не работают.
Лукашенко в любом случае не пойдет на какие-то уступки, поэтому санкции вряд ли сработают,
– отметил журналист.
Лукашук предположил, что сейчас Европа обсуждает ситуацию в Беларуси активнее, чем во время президентской кампании в августе 2020 года.
Как отметил журналист, это связано с тем, что нынешние события на территории страны могут угрожать не только белорусам, но и гражданам Евросоюза.Справка. В Беларуси 23 мая срочно приземлили самолет из-за сообщения о "заминировании". На борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Впоследствии журналиста задержали.
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Санкции в отношении Беларуси: коротко
- В США заявили, что совместно с Европейским Союзом готовят санкции против Беларуси из-за ситуации с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича.
- На саммите ЕС решили расширить экономические санкции в отношении белорусского государства. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, в санкционный список внесут новых физических и юридических лиц из Беларуси.
- Стоит заметить, что после задержания Протасевича в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты в ЕС. Украина также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.