Лукашенко пока не позволит использовать Беларусь для войны против Украины, – Арестович
Источник:24 канал
Сейчас принципиальная позиция Александра Лукашенко заключается в том, что территория Беларуси не будет использована для войны против Украины. Пока интересы обеих стран надежно защищены экономически.
Такое заявление о возможной угрозе со стороны Беларуси в эфире одного из телеканалов сделал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Экономическая составляющая отношений Беларуси и Украины
Интересы белорусско-украинских отношений надежно защищены экономически. Просто некуда деваться. Лукашенко сказал, что никаких санкций против Украины он вводить не будет,
– заявил Арестович.
Он добавил, что введенные против Беларуси санкции в основном не имеют экономического направления: "Они минимальны. Они показывают, что определенная политика в отношении страны или прав человека, международного права будет иметь определенные последствия".
Военная угроза России с территории Беларуси – отдельный вопрос
В то же время Арестович отметил, что наибольшую угрозу представляет военная угроза со стороны России с территории Беларуси.
"И от того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы", – убежден он.
Однако представитель украинской делегации не сомневается, что Украина справится, а военная угроза с белорусской территории не приобретет уровня, который резко ухудшит стратегическую позицию страны.
Думаю, что пока принципиальная позиция Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения,
– подытожил Арестович.
И добавил, что угроза есть, у Украины есть соответствующее планирование, и реагировать должны соответственно.
Заявления Лукашенко о возможности "поставить Украину на колени"
- На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко заявил, что Украина готовит боевиков, которых затем переправляют в Беларусь.
- Самопровозглашенный президент пригрозил, что вместе с Владимиром Путиным мог бы поставить Украину "на колени", однако пока не будет делать этого.
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